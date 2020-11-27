«Жизнь других» в Осло: почему норвежские тюрьмы похожи на санатории

Когда Жанна Бадоева собиралась в Норвегию, она знала только, что там очень холодно и очень дорого. Как на самом деле обстоят дела в этой стране, ведущая шоу «Жизнь других» выяснит на этой неделе.

Чем меня действительно поразили норвежцы – это своим осознанным поведением буквально во всем. Они очень скромны. Стиль их домов – белые стены, минимум мебели. Они сортируют мусор на четыре вида, и перерабатывают его полностью. Все больше людей отказывается от использования пластиковых пакетов, пересаживается на электромобили.

У них очень популярно в супермаркете выбирать продукты, срок годности которых вот-вот закончится. И не потому, что так дешевле, а потому что продукты не должны пропадать. Бензин у них дорогой – 1,5 евро за литр, зато зарядные станции для электромобилей бесплатны, и они есть абсолютно везде.

Норвежцы — очень спортивная нация и гордятся этим. В центре Осло расположен огромный лыжный трамплин, на котором можно кататься круглый год. Местные обожают лыжи, они учат детей кататься сразу, как только те начинают ходить. Если вы хотите завоевать сердце норвежской девушки, просто скажите ей, что она очень спортивная. Страсть к баням у норвежцев не меньше, чем к спорту. Большинство покупает абонемент в баню на год – это около 235 евро. Многие ходят париться по два раза в день!

А еще норвежцы – одна из самых читающих наций в Европе, у них все библиотеки бесплатны и пользуются огромной популярностью. Встретить детей летом в библиотеке – обычное дело. Им нравится!

Еще у них просто идеальные тюрьмы. Я побывала в одном заведении строгого режима. Это что-то невероятное. Камера выглядит как номер в хорошей трехзвездочной гостинице. Со своим туалетом и душем, кроватью, холодильником и телевизором.

Тюрьма работает как предприятие – заключенные делают мебель и получают зарплату, около 1500 евро. На территории есть магазин, где можно купить какую-нибудь вкусняшку. Или даже полностью затарить холодильник продуктами, если надоела столовская еда.

Когда я приехала, на ужин давали рататуй с мясными тефтелями, на десерт — фрукты и мороженое. Для вегетарианцев — отдельное меню. Заключенных отпускают домой на выходные, если ведут себя хорошо. Раз в неделю их навещают близкие, а по Скайпу с ними можно общаться хоть каждый день. Такие гуманные условия содержания преступников приводят к тому, что в Норвегии рецидивистами становится лишь 20% заключенных. Для сравнения, в США 75% отсидевших преступников вновь возвращается в тюрьму.

Большинство норвежцев на пенсии работает – такой характер. Ну и дорого у них там, что говорить. Бесплатно можно только родиться и умереть. Да, похороны в Осло не стоят ни копейки.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15