«Жизнь других» на Мальдивах: почему местного жителя за пьянство могут посадить в тюрьму, а туриста — депортировать

Золотые пляжи, зеленые пальмы, лазурный океан. На этой неделе Жанна Бадоева отправляется на Мальдивские острова, чтобы выяснить, насколько беззаботна жизнь для людей, которые там родились.

Сообщение между сотней Мальдивских островов неидеально — паромы ходят нечасто, да и идут они медленно. Если надо добраться быстро, заказывай такси. Такси-гидросамолет быстро доставит в любую точку, но билеты недешевы – от 200 долларов для туристов и в 5 раз меньше для местных. Средняя зарплата на Мальдивах – 300 долларов в месяц. Так что на таких такси они ездят крайне редко.

На Мальдивах нет штрафов за вождение в нетрезвом виде. Поскольку Мальдивы на сто процентов исламское государство, алкоголь там строго запрещен. Если местного увидят с бутылкой или пьяным, он может получить высшую меру наказания – 25 лет тюрьмы. Если поймают туриста, его депортируют, но этот закон не касается островов-резортов. На праздниках, застольях, посиделках с друзьями мальдивцы пьют кофе. Студенты устраивают свои вечеринки в кофейнях.

Детские сады на Мальдивах открыты только с 7 до 10 утра. Говорят, что ребятишкам нечего там больше трех часов в день делать. Женщины на Мальдивах практически не работают, им положено заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством.

В столице Мале высокая плотность населения, поэтому там принято, чтобы в одном доме жило несколько поколений. Купить квартиру в Мале практически нереально, тем более, новую, на них стоят в очереди годами. Арендовать тоже трудно и дико дорого. Поэтому многие живут по 10 человек в однокомнатной квартире. Как и алкоголь, на Мальдивах законом запрещены собаки. Держать собак запрещает религия – это грязное животное. Скажу честно, этот факт возмутил меня больше всего как заядлую собачницу.

Местные почти не купаются в океане, надоел он им – вода соленая, волны плавать мешают. Да и большинство мальдивцев даже плавать не умеют. Просто заходят по грудь в воду и выходят.

Фрукты на рынке стоят дорого, потому что их негде выращивать, приходится экспортировать. Килограмм яблок обойдется в 10 долларов. А еще на Мальдивах нет никакого шопинга, даже в столице нет торговых центров и брендовых магазинов. Покупают у мелких лавочников вещи, привезенные из Китая и Камбоджи.

Пенсия на Мальдивах с 65 лет – 400 долларов в месяц, одинаковая для всех, независимо от того, работал ты или нет. Пенсионеры довольны, сидят себе под пальмами возле океана, дети и внуки рядом – что еще надо?

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15