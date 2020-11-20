«Жизнь других» на Мальдивах: почему местного жителя за пьянство могут посадить в тюрьму, а туриста — депортировать

Сообщение между сотней Мальдивских островов неидеально — паромы ходят нечасто, да и идут они медленно. Если надо добраться быстро, заказывай такси. Такси-гидросамолет быстро доставит в любую точку, но билеты недешевы – от 200 долларов для туристов и в 5 раз меньше для местных. Средняя зарплата на Мальдивах – 300 долларов в месяц. Так что на таких такси они ездят крайне редко.
На Мальдивах нет штрафов за вождение в нетрезвом виде. Поскольку Мальдивы на сто процентов исламское государство, алкоголь там строго запрещен. Если местного увидят с бутылкой или пьяным, он может получить высшую меру наказания – 25 лет тюрьмы. Если поймают туриста, его депортируют, но этот закон не касается островов-резортов. На праздниках, застольях, посиделках с друзьями мальдивцы пьют кофе. Студенты устраивают свои вечеринки в кофейнях.
Детские сады на Мальдивах открыты только с 7 до 10 утра. Говорят, что ребятишкам нечего там больше трех часов в день делать. Женщины на Мальдивах практически не работают, им положено заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством.
В столице Мале высокая плотность населения, поэтому там принято, чтобы в одном доме жило несколько поколений. Купить квартиру в Мале практически нереально, тем более, новую, на них стоят в очереди годами. Арендовать тоже трудно и дико дорого. Поэтому многие живут по 10 человек в однокомнатной квартире. Как и алкоголь, на Мальдивах законом запрещены собаки. Держать собак запрещает религия – это грязное животное. Скажу честно, этот факт возмутил меня больше всего как заядлую собачницу.
Местные почти не купаются в океане, надоел он им – вода соленая, волны плавать мешают. Да и большинство мальдивцев даже плавать не умеют. Просто заходят по грудь в воду и выходят.
Фрукты на рынке стоят дорого, потому что их негде выращивать, приходится экспортировать. Килограмм яблок обойдется в 10 долларов. А еще на Мальдивах нет никакого шопинга, даже в столице нет торговых центров и брендовых магазинов. Покупают у мелких лавочников вещи, привезенные из Китая и Камбоджи.
Пенсия на Мальдивах с 65 лет – 400 долларов в месяц, одинаковая для всех, независимо от того, работал ты или нет. Пенсионеры довольны, сидят себе под пальмами возле океана, дети и внуки рядом – что еще надо?
«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15