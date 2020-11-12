«Жизнь других» в Хорватии: местные зарплаты и «Игра престолов»

Хорватия - любимый курорт топ-моделей и голливудских звезд. Место, где круглый год на яхтах отдыхают миллиардеры. Как в этом живописном местечке живется простым людям, выяснит на этой неделе Жанна Бадоева.

В Хорватии безумно красиво, наверное, поэтому там постоянно идут съемки. К примеру, пока мы работали над «Жизнью других», Люк Бессон неподалеку снимал очередной шедевр.

Создатели сериала «Игра престолов» заплатили 14 млн долларов за съемки в Хорватии, а еще после съемок этого культового сериала поток туристов увеличился в пять раз. Вот так страна зарабатывает своей красотой.

Все дома в Дубровнике покрыты одинаковой глиняной черепицей оранжевого цвета. Это визитная карточка города. Другим материалом крыть крыши просто запрещено. Четверть городского бюджета уходит на поддержание города в первозданном виде. Большая часть домов Дубровника были построены в XV или даже в XII веке. Многие местные жители уезжают из старого города. Они сдают свои дома в центре туристам, а сами селятся за городом и живут припеваючи.

Я напросилась в гости к семье с четырьмя детьми, которые живут прямо на центральной площади Дубровника. Квартирка небольшая, метров 60. Хозяева – учителя, их зарплаты – примерно по 1400 долларов в месяц. Они признались, чтобы чувствовать себя комфортно, в Хорватии нужно зарабатывать где-то 2 500 долларов, поэтому мужу и жене приходится подрабатывать репетиторством после школы.

Они привыкли к тому, что к их дому нельзя подъехать на машине – вокруг узкие улочки и мощеные площади. Покупки из магазинов, габаритную мебель доставить в квартиру не так-то непросто. А еще гул от тысячи туристов, которые ежедневно снуют мимо окон. К такому нужно привыкнуть.

Самые популярные факультеты в местных вузах – это факультеты морского дела. Капитанов в Хорватии полно. Это одна из самых престижных профессии. Зарплата у капитанов высокая, к 35 годам они начинают зарабатывать по 11 тысяч долларов в месяц. Многие девушки целенаправленно охотятся на капитанов, ведь те всегда при деньгах, да еще по полгода не бывают дома.

Я побывала на соляной ферме. Соль из Адриатического моря — единственная в мире, которая не горчит и не требует химических добавок. На соляную ферму может устроиться каждый, платят по 30 евро в день, работа сезонная. Нужно с утра до ночи стоять по колено в соленой воде и возить граблями, размешивая воду, чтобы соль не слипалась. А в конце августа, когда вода выпаривается, соль собирают лопатами. Местные капли из морской воды для промывания носа известны всем аллергикам в мире – они отлично помогают при насморке.

Хорватия может похвастаться самым маленьким городом в мире. В Хуме живет всего 28 человек. Но при этом у них есть мэр, судья, почтальон, пожарный и врач. В городе нет магазинов, садиков, школ. Зато есть сувенирные лавки, рестораны и гостиницы. В городе есть два своих праздника – праздник водки и праздник конопли. С водкой все понятно. А из конопли хорваты делают масло и ткань, и когда собирают урожай, то тоже весело празднуют.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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