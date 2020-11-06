«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ

Что сразу бросается в глаза в Каире – это хаос, который царит на автодорогах. У них нет ни дорожных знаков, ни светофоров, ни разметки, ни правил. Главная деталь для местных водителей – это клаксон. Здесь не принято пользоваться поворотниками или аварийкой. Чтобы тебя заметили, нужно сигналить. В Египте нет автошкол. Чтобы получить права, нужно сесть в машину, тронуться, потом развернуться и остановиться. По большому счету, достаточно уметь заводить двигатель.

В Египте практически нет среднего класса: люди либо бедные, либо богатые. Естественно, бедных гораздо больше. Зарплаты низкие. Механик на СТО получает 300 долларов в месяц, и это средняя зарплата. Причем мужчины с легкостью просаживают половину заработка на посиделки с друзьями в кафе. Эти мужские кафе считаются основной причиной разводов в стране.

Перед тем как взять девушку в жены, любой мужчина обязан подарить ей определенное количество золота. Это может быть и 500 граммов, и 5 кило – как жених договорится с родителями. Еще мужчина должен купить дом и обставить его мебелью. А женщина покупает кухню и все, что ей нужно для быта. При разводе мужчина забирает все, что он купил. Если египетский мужчина изменил с незамужней дамой – ничего страшного, это никого не касается. Женщины в стране не изменяют вообще – это незаконно, за измену женщину ждет уголовное наказание.

Чтобы разобраться в премудростях семейного устройства, я отправилась в гости к Мухамеду и Фатиме, которые уже 37 лет в браке. Фатима сказала, что раньше муж дарил ей колечки, теперь же дает деньги только на еду. Жена может выходить из дома лишь в магазин, а гулять женщине разрешается только с членами своей семьи. И нельзя открывать лицо. Примерно 30 процентов египетских женщин придерживается таких строгих правил.

Каир – грязный город, на улицах буквально горы мусора. А все потому, что занимаются мусором не государственные службы, а частные мусорщики. Горожане весь домашний мусор просто выставляют за двери, потом появляются мусорщики, собирают мешки со всего города, привозят их к себе домой и прямо там сортируют. Что-то из мусора продают, а что-то сдают на переработку.

Но что меня поразило до глубины души, так это привычка египтян хоронить родню не на кладбище, а прямо в своем же доме. Вот к примеру, показывает мне хозяин дома гараж, где стоит мопед. Я заметила в полу какую-то крышку. Думала, там погреб. Оказалось, это не погреб, а семейная усыпальница! Прямо в гараже. Когда человек умирает, его в тот же день опускают в этот склеп и присыпают песком. Местные говорят, что хотят быть рядом со своими мертвецами – такова традиция.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15