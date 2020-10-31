«Жизнь других» в Милане: сколько платят моделям на Неделе моды и почем местная недвижимость

На этой неделе Жанна Бадоева отправляется в Милан, чтобы выяснить, что, кроме моды, интересует местных жителей.

Согласитесь, что самое интересное – это пищевые пристрастия других народов. Кофе и круассан – так выглядит завтрак абсолютно каждого миланца. Они не в состоянии даже представить на завтрак яичницу или, хуже того, кашу. Зато считают, что пить капучино после полудня – дурной тон, ведь его пьют только по утрам. В 12 наступает время ланча, и там тебе уже и паста, и пицца на столе.

Типичные миланцы считают глупостью покупать в собственность неприлично дорогое жилье, им проще снимать квартиру всю жизнь. Аренда стоит от 1 до 3 тысяч евро в месяц, а покупка обойдется в полмиллиона евро.

Больше всего меня потряс гардероб главы семьи. Он признался, что не покупает бренды, но шьет костюмы на заказ. Его шкаф трещит от одежды, там одних только галстуков 200 штук! Миланские мужчины способны потратить последние деньги на пиджак или рубашку, лишь бы произвести впечатление на окружающих.

Побывав в гостях у известного дизайнера и модельера Альберты Феретти, я выяснила, что будет модно в этом году, а также получила ответ на давно волнующий меня вопрос: почему миланские женщины так любят черный цвет?

За кулисами миланской Недели моды мне рассказали, что начинающим моделям за один показ платят 100 евро, опытным – 500-700 евро. Гонорар топ-моделей исчисляется шестизначными цифрами. Обычные модели пожаловались, что вынуждены без конца бегать по кастингам, часто получают отказы. Конкуренция огромная, они месяцами сидят без работы и без денег.

Почти каждый вечер в знаменитом театре «Ла Скала» показывают оперу или балет. Цены от 18 до 260 евро за билет. Но за две недели до спектакля все билеты уже распроданы. Режиссер по освещению рассказал мне — чтобы все в театре работало как часы, ему приходится по 25 часов настраивать и выставлять свет для одного представления.

А еще я познакомилась с герцогиней и побывала у нее в поместье в гостях. Она поделилась со мной секретами, как гасить семейные ссоры, как правильно воспитывать наследника и как вообще прожить с герцогом длинную и счастливую жизнь.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15