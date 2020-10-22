«Жизнь других» на Канарах: почему у местных гниют зубы и что значит налог на солнце

Всем известно, что на Канарах солнце светит круглый год, рядом океан, живописные горы и пальмы. Неужели у местных жителей совсем нет проблем? Жанна Бадоева решила разобраться.

Дети на Канарах начинают плавать, едва научившись ходить. На доску для серфинга их ставят уже в три годика. Серфинг – дорогой вид спорта из-за экипировки, но доска есть у каждого местного. Зато все пляжи бесплатны, частных нет.

Раз в году на Канарах проходит карнавал. Каждый канарец стремится принять участие в конкурсе костюмов. Победитель получает приз в 2400 евро. Но не ради денег люди наряжаются, а ради удовольствия. Я познакомилась с одним профессиональным участником карнавала, который побеждал уже несколько раз. Скажу честно, с любопытством понаблюдала вблизи, как молодой мужчина наносил на себя макияж.

На Канарах полно ферм, занимающихся выращиванием алоэ. Кусты алоэ даже не нужно поливать, они и так хорошо растут в местном климате. Сок из алоэ можно пить для повышения иммунитета, а также его повсеместно используют вместо солнцезащитного крема. Только стоит он недешево – около 50 евро за бутылочку. Если вы увидите в магазине сок из алоэ за 2 евро, знайте, перед вами подделка.

Местная природа и климат — идеальны. Но и тут не без недостатков. Вода из-под крана бежит просто ужасная, поэтому большинство местных страдает от проблем с зубами.

А несколько лет назад на самом солнечном острове мира появился один из самых скандальных законов королевства – налог на солнце. Все владельцы домашних солнечных батарей должны были платить налог на энергию, которую они получали бесплатно. Так государство планировало погасить свои долги. К счастью, два года назад новое правительство отменило этот глупый налог, после чего энергия солнца и ветра вернулась в дома и стала активнее использоваться в промышленности, благодаря чему счета за коммуналку на Канарах в разы меньше, чем у испанцев на материке.

С общественным транспортом на Канарах туго, поэтому у каждого взрослого есть автомобиль. Стоимость машин здесь дешевле, потому что Канары – беспошлинная зона. Из-за пандемии цены на жилье упали. Большой двухэтажный дом в горах здесь можно купить меньше чем за 250 тысяч евро.

Аборигены острова Тенерифе – гуанчи. Они традиционно строили свои дома в пещерах. И до сих пор некоторые там живут. Я напросилась в гости в одну квартиру, устроенную в скале. Когда я пришла в первый раз, хозяина дома не оказалось, а на пороге лежала дохлая крыса.

Оказывается, это был такой знак для гостей: хозяина нет дома. Потом эта крыса отодвигается в сторону, прячется в вазон у крыльца – до следующего применения. Когда на улице идет дождь, внутри пещеры сухо. Когда снаружи жара, то в доме прохладно, а когда на улице холод, то в пещере гуанчи тепло. Так что даже в жизни в скале есть свои преимущества.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15