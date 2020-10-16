«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс

На этой неделе Жанна Бадоева и ее тревел-шоу «Жизнь других» отправляется в страну, которую можно проехать на машине буквально за час.

В Люксембурге я для начала решила разобраться в премудростях школьной системы. Оказалось, что в первый класс здесь идут два раза. Первый раз — в семь лет, а во второй раз, когда уже выпускаются из школы. Объяснение такое. В школе учатся тринадцать лет. Младшая школа считается с первого по шестой класс. А потом дети переходят в старшую школу, и там классы считаются в обратном порядке — с седьмого по первый.

То есть в 18 лет школьники снова идут в первый класс. А еще у них 60-балльная система оценивания, где 60 – это высший балл. Еда в школьной столовой на любой вкус: для веганов, вегетарианцев, безглютенщиков…

Формы у школьников нет, но в мини и декольте приходить нельзя, зато рядом со школой можно курить. Учителя в Люксембурге зарабатывают больше всех в Евросоюзе, около 10 тысяч евро, поэтому многие дети в герцогстве хотят быть учителями.

В Люксембурге три официальных языка: люксембургский, французский и немецкий. В итоге всех выпускников школ можно считать полиглотами, потому что они в совершенстве знают 4-5 языков.

Обучение в университете бесплатное, да и поступить совсем несложно — экзаменов нет, достаточно хорошо учиться в школе. Государство выплачивает стипендию — от 1000 до 4000 евро.

В армию здесь может пойти любой, кто прожил в Люксембурге 3 года и кто знает три национальных языка. Зарплата у начинающего военного — 2000 евро. Вся армия Люксембурга – около 1 тысячи человек.

Весь общественный транспорт в Люксембурге полностью бесплатный. Зато цены в магазинах на самые обычные продукты совсем недешевые – морковка, к примеру, стоит 3 евро за кило.

Каждое утро население Люксембурга увеличивается на треть. Из соседних Франции, Бельгии и Германии люди приезжают сюда на работу. Дело в том, что медсестра в Люксембурге получает 4000 евро, а в соседней Франции 1500. Зато жилье во Франции в четыре раза дешевле.

Я побывала в гостях в семье настоящего масона! Живет он просто, как самый обыкновенный человек. Увы, я так и не смогла толком разобраться, чем они там в своей масонской ложе занимаются – им почти ничего нельзя разглашать. Когда я решила выяснить у его жены, что она думает на этот счет, она от меня отмахнулась: «Даже если муж пропадает где-то допоздна, то я не сомневаюсь, что он проводит время с мужиками».

Воскресенье в Люксембурге – день тишины. Если вы решите подстричь газон в воскресенье, соседи вызовут полицию. А еще в герцогстве редко заводят домашних животных – суровый закон защищает собак и кошек, которые слишком скучают, когда хозяин уходит на работу. Если соседи услышат, как ваш питомец лает или, не дай бог, воет, пока вас нет, вам грозит серьезный штраф или даже могут отнять зверюшку. Так что и в богатейшем Люксембурге жизнь не так безоблачна, как может показаться со стороны.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15