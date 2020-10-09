«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье

На этой неделе Жанна Бадоева отправляется в Анталью. Мало кто знает, что на этом самом популярном турецком курорте снимают знаменитые сериалы, а еще делают уникальные операции.

Побывав на турецкой киностудии, я была поражена. Они снимают от 100 до 200 сериалов в год! Актерские школы в Турции растут, как грибы после дождя. В сериал может попасть абсолютно каждый — четких критериев отбора нет. Важен шарм, типаж и счастливый случай. Актеры сериалов зарабатывают порядка 1000 долларов в месяц.

После киностудии отправилась в местный аквариум. Вот уж у кого действительно опасная работа, так это у аквалангистов, которые трижды в день кормят акул. Некоторых рыб они кормят в металлических перчатках, другим дают корм с палки. Я тоже напросилась помочь им, мне доверили покормить лишь маленьких рыбешек из соски.

Медицина в Турции находится на высочайшем уровне. И самый популярный и тяжелый для поступления факультет – медицинский. В Анталье практикуют уникальные операции по пересадке лица, рук, матки. Я познакомилась с местным хирургом, который рассказал мне о странном обычае — в Турции принято оставлять в наследство свои внутренние органы.

Впрочем, именно благодаря этой традиции здесь процветает трансплантология.

Если вы подумываете приобрести в Турции жилье, то просторные апартаменты с видом на море обойдутся вам примерно в 250 тысяч долларов. И еще около 130 тысяч долларов придется потратить на ремонт.

Я познакомилась с хозяином палатки на пляже. Он торгует горячей кукурузой уже 27 лет! Чтобы сводить концы с концами надо продавать около 400 початков в день.

Что меня всегда интересовало – это как устроены отели «все включено», что у них там происходит за кулисами. Я выяснила, что повара в этих отелях работают 24 часа в сутки в несколько смен. Чтобы столы были накрыты к завтраку, кухня начинает свою работу в три часа ночи.

У аниматоров не такой жесткий график, но все они должны быть спортивными, чтобы прыгать и веселить туристов на изнуряющей жаре с 9 утра и до двух часов ночи.

Кто меня действительно удивил в Анталье, так это отделение местной полиции. Они называются «Дельфины» и патрулируют улицы и пляжи на мотоциклах. Ребятам из этого отделения запрещено жениться! Слишком часто неурядицы в семье становятся причиной проблем на работе. В общем, или работа в полиции, или жена – выбор есть.

Под конец я познакомилась с пенсионерами, которые живут в фургоне на пляже. Живут бедно, во всем себя ограничивая. Исповедь бедной пожилой турчанки тронула меня до слез. Женщина рассказала, что если бы могла вернуться в прошлое, то изменила бы всю свою жизнь, ведь она ни дня не была счастлива, хотя и живет возле красивейшего теплого моря в курортном городе.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15