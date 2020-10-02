«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают, вытягивая лотерейный билет

В этой стране велосипедов вдвое больше, чем машин, мусорных свалок нет вообще, а заключенных из тюрем отпускают домой на выходные. На этой неделе Жанна Бадоева и ее тревел-шоу «Жизнь других» отправляется в Данию.

В датских школах считают, что домашние задания совершенно не эффективны, и совсем не задают детям на дом. До 9 класса ни один школьник не получает оценок. Датчане уверены, что оценка – худшая мотивация к работе.

В местных школах нет ни стен, ни дверей – открытое общее пространство. Зато есть кухня с плитой и сковородками. Раз в неделю учитель показывает школьникам, как готовить. Частные высшие заведения в Дании запрещены, а все государственные бесплатны. Каждый студент получает стипендию — около 805 евро в месяц. Самая престижная профессия — врач, они зарабатывают порядка 5300 евро.

А вот национальным видом спорта можно смело назвать гандбол. В Дании 932 гандбольных клуба, в каждом из которых тренируется по 500-700 человек. Для многих гандбол – это замена фитнес-клубу. Я побывала в спортзале, где шла тренировка, и поболтала с гандболистками. Очаровательные девушки признались, что для датчанок превыше всего здоровье и естественность. Маникюр стоит дорого – 70 евро, а обычная укладка в салоне обойдется в 100 евро. Поэтому прически датчанки делают пару раз в жизни – на выпускной и на свадьбу.

В армию здесь попадают, вытягивая лотерейный билет. Если ты вытянул билет, в котором указано, что долг родине отдать придется, но тебе очень не хочется этого делать, то можно выбрать альтернативу. Служба в армии приравнивается работе сиделки в доме престарелых или работе воспитателя в детском саду.

В самом центре Копенгагена расположен огромный мусоросжигающий завод с гигантской покатой крышей. На нем трудятся всего два человека, ведь абсолютно все автоматизировано.

Завод сжигает весь неперерабатываемый мусор, поэтому в Дании вообще нет свалок. Там такие очистительные установки, что воздух над заводом чище, чем над любой городской парковкой. А на крыше этого завода устроен огромный спорткомплекс с беговыми дорожками, скалодромом и лыжной трассой.

Датские тюрьмы — одни из самых лояльных в мире. В Копенгагене есть кафе «Выход», где каждый день собираются освободившиеся из тюрьмы. Я наведалась туда, чтобы посмотреть на бывших преступников – милейшие люди, хочу вам сказать.

Вот что плохо в Дании – налог на авто настолько высок, что порой превышает стоимость самого автомобиля. Поэтому велосипедистов в Копенгагене куда больше, чем автомобилистов. И это прекрасно!

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15