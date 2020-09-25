«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков

Кто только не жил на Мальте: греки, римляне, арабы, британцы. Несколько веков на острове обитали одни только рыцари. Кто населяет Мальту сегодня? Во всем разобралась Жанна Бадоева и ее тревел-шоу «Жизнь других».

Для начала я заглянула в университет Мальты — один из самых старых вузов в мире, ему более 450 лет. Найти работу выпускникам на Мальте совсем несложно. На острове расположено множество международных офисов, потому что налоговые условия там весьма комфортны.

На Мальте находятся самые знаменитые языковые школы. Английский считается вторым государственным, поэтому уровень преподавания языка не хуже чем в Британии, но гораздо дешевле! Неделя обучения обойдется в 180 евро, а если студент планирует проучиться не менее полугода, то ему еще и перелет оплатят.

Имена на Мальте имеют не только люди, но и дома. Чтобы построить дом на острове, понадобится около 100 тысяч евро. В старых городских районах жителям запрещено самостоятельно менять окна и двери. Даже перекрасить дверь в другой цвет нельзя.

Любые манипуляции с фасадами в исторической части города нужно согласовывать с несколькими инстанциями. Поэтому специалисты по архитектуре здесь без работы не сидят.

Я побывала в гостях в традиционном мальтийском доме, которому 900 лет! В доме очень толстые стены. И нигде на стенах нет краски, обоев или штукатурки — голый камень. Хозяйка призналась, что летом весь дом утопает в пыли от известняка, со стен постоянно осыпается крошка.

На острове нет пресной воды — ни рек, ни озер, крайне мало подземных ключей. Но есть опреснительные станции. Я съездила на такую станцию и попробовала воду, которая 5 минут назад была еще морской и соленой. У воды вполне приятный мягкий вкус. На острове около 30 опреснительных станций – чтобы хватило на полумиллионное население.

Многие мальтийцы — холостяки. До 2011 года в законодательстве Мальты не существовало такого понятия, как развод. Сейчас развестись можно, но тоже непросто. Прогуливаясь по набережной, я познакомилась с пилотом, у которого очень много 40-летних неженатых друзей. Так что, девушки, теперь вы знаете, где искать свободных мужчин.

Естественно, я познакомилась с мальтийскими рыцарями. Современные рыцари носят костюмы и галстуки, а доспехи хранят в музеях за стеклом. И вы знаете, что самое поразительное? Рыцарем Мальтийского ордена может стать абсолютно любой человек, даже женщина! Главное, разделять рыцарские ценности, быть волонтером и платить взносы. Короче, если ты добрый человек при деньгах — добро пожаловать в рыцари. Гражданство Мальты тоже можно купить. Оно стоит 1 миллион евро. Этой суммы достаточно, чтобы сделать гражданами семью из четырех человек.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15.