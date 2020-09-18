«Жизнь других» в Провансе: какова минимальная зарплата и какой суп подают во всех ресторанах

Сотни блогеров слетаются во Францию, чтобы сделать фото на фоне знаменитых лавандовых полей. Но поля цветут всего два месяца. Жанна Бадоева выяснила, чем живет Прованс остальное время.

Самое известное блюдо Прованса – суп буйабес, для которого нужно минимум пять видов рыбы и несколько часов готовки. Буайбес здесь подают практически в каждом ресторане, а цена за тарелку может доходить до 150 евро.

Местные рыбаки выходят в море в три утра, в семь уже возвращаются в порт. Все, с кем я разговаривала, признавались, что умеют готовить буйабес, но и в рестораны французы тоже ходят довольно часто, проводят там долгие вечера, общаются. Основа прованской кухни — свежайшая рыба, много овощей и оливкового масла. Естественно, жители региона считают свою кухню лучшей на земле.

У французов абсолютно неприлично говорить о зарплатах, налогах, вообще о деньгах. Даже о том, сколько они тратят на свет и воду в месяц, они говорить отказываются.

Официально минимальная зарплата в регионе – 1500 евро. Средний заработок – 3 000 евро до уплаты налогов, на руки чистыми они получают 2200. Странно жить возле моря и не иметь лодки. В Ницце большинство жителей имеет яхты. Можно купить лодку за 3000 евро, а можно за 3 миллиона. В Марселе очень популярны школы яхтинга, где учат управлять разными видами лодок. Местные обожают участвовать в разного рода регатах.

Самые важные и нужные люди в Каннах – телохранители. Услуги охраны стоят от 200 до 1000 долларов в час – зависит от сложности звезды.

Я познакомилась с хозяином гостиницы, которая расположена как раз напротив Дворца фестивалей, и побывала в номере гостиницы, где любит останавливается Бред Питт. В низкий сезон одна ночь в этом номере обойдется в 3000 евро, а во время Каннского фестиваля цена взлетает до 15 000 евро за ночь.

В этой гостинице в первый день фестиваля проходит секретный ужин всех членов жюри. Меню всегда особенное, плюс каждый год для этого ужина изготавливается отдельная посуда. К примеру, когда председателем был Спилберг, тарелки и чашки расписали кадрами из фильма «Челюсти».

Я познакомилась с человеком редкой профессии — мыловаром. Впрочем, в Марселе мыловары до сих пор востребованы. Они в огромных количествах производят хозяйственное мыло – 300 кг в день! И все раскупается, ведь им пользуются практически все французы. Всегда хотела узнать и наконец-то выяснила, из чего делают мыло. Делюсь рецептом: это морская вода, оливковое масло, глицерин и сода. Никаких животных жиров.

Средняя пенсия во Франции — 1500-1800 евро. Я заметила, что в Провансе живут очень бодрые старики. Они приписывают свою энергичность и здоровье прованской кухне. Не пьют тяжелый алкоголь, разве что пару бокалов вина. А еще всю жизнь заботятся о своем здоровье, чтобы на пенсии успокоиться и насладиться результатом.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15