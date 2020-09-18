«Жизнь других» в Провансе: какова минимальная зарплата и какой суп подают во всех ресторанах

Самое известное блюдо Прованса – суп буйабес, для которого нужно минимум пять видов рыбы и несколько часов готовки. Буайбес здесь подают практически в каждом ресторане, а цена за тарелку может доходить до 150 евро.
Местные рыбаки выходят в море в три утра, в семь уже возвращаются в порт. Все, с кем я разговаривала, признавались, что умеют готовить буйабес, но и в рестораны французы тоже ходят довольно часто, проводят там долгие вечера, общаются. Основа прованской кухни — свежайшая рыба, много овощей и оливкового масла. Естественно, жители региона считают свою кухню лучшей на земле.
У французов абсолютно неприлично говорить о зарплатах, налогах, вообще о деньгах. Даже о том, сколько они тратят на свет и воду в месяц, они говорить отказываются.
Официально минимальная зарплата в регионе – 1500 евро. Средний заработок – 3 000 евро до уплаты налогов, на руки чистыми они получают 2200. Странно жить возле моря и не иметь лодки. В Ницце большинство жителей имеет яхты. Можно купить лодку за 3000 евро, а можно за 3 миллиона. В Марселе очень популярны школы яхтинга, где учат управлять разными видами лодок. Местные обожают участвовать в разного рода регатах.
Самые важные и нужные люди в Каннах – телохранители. Услуги охраны стоят от 200 до 1000 долларов в час – зависит от сложности звезды.
Я познакомилась с хозяином гостиницы, которая расположена как раз напротив Дворца фестивалей, и побывала в номере гостиницы, где любит останавливается Бред Питт. В низкий сезон одна ночь в этом номере обойдется в 3000 евро, а во время Каннского фестиваля цена взлетает до 15 000 евро за ночь.
В этой гостинице в первый день фестиваля проходит секретный ужин всех членов жюри. Меню всегда особенное, плюс каждый год для этого ужина изготавливается отдельная посуда. К примеру, когда председателем был Спилберг, тарелки и чашки расписали кадрами из фильма «Челюсти».
Я познакомилась с человеком редкой профессии — мыловаром. Впрочем, в Марселе мыловары до сих пор востребованы. Они в огромных количествах производят хозяйственное мыло – 300 кг в день! И все раскупается, ведь им пользуются практически все французы. Всегда хотела узнать и наконец-то выяснила, из чего делают мыло. Делюсь рецептом: это морская вода, оливковое масло, глицерин и сода. Никаких животных жиров.
Средняя пенсия во Франции — 1500-1800 евро. Я заметила, что в Провансе живут очень бодрые старики. Они приписывают свою энергичность и здоровье прованской кухне. Не пьют тяжелый алкоголь, разве что пару бокалов вина. А еще всю жизнь заботятся о своем здоровье, чтобы на пенсии успокоиться и насладиться результатом.
«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15