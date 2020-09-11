«Жизнь других» в Швеции: декрет для мужчин и студия Леди Гага

В это воскресенье Жанна Бадоева отправится в Стокгольм, побывает в местном роддоме, детском саду, школе и университете, разберется с налогами и коммунальными платежами, а также выяснит, действительно ли шведские мужчины – самые надежные мужья в мире.

Меня приятно удивил тот факт, что в Швеции мужчины повсеместно берут декретный отпуск и занимаются новорожденными детьми. И дело тут не только в беспримерном чадолюбии. Просто каждому шведскому папе положен 90-дневный оплачиваемый декрет – так государство мотивирует отцов принимать участие в жизни детей с первых дней. Вот потому-то мужчины с колясками на улицах Стокгольма – это норма.

В бесплатные детские сады детей отдают в год или два, как повезет с местом. Забавно то, что в садиках у маленьких детишек нет спален, нет кроватей. Там дети спят в колясках на крылечке, на свежем воздухе.

Образование в Стокгольме тоже бесплатное, до 6 класса детям не ставят оценок, не наказывают за плохое поведение и не задают домашку – красота.

В университет тоже можно поступить бесплатно, причем принимают всех желающих до 56 лет. А вот за общежитие студентам уже приходится платить – примерно 440 долларов в месяц. Часто на учебу берутся кредиты, они беспроцентные и выдаются сроком до 20 лет.

В Швеции не принято делить профессии на мужские и женские. Дискриминация по половому признаку запрещена. Женщины-пасторы встречаются там так же часто, как и мужчины. Шведы — лютеране, их священникам разрешается иметь семью, детей. Я познакомилась с одной женщиной-пастором и заметила, какое у нее элегантное приталенное платье. Выяснилось, она заказывает свои наряды у дизайнера, каждое платье обходится приблизительно в 140 долларов. Расходы на одежду оплачивает церковь.

Шведы считают себя музыкальным народом. В Стокгольме полно звукозаписывающих студий. Я посетила студию, где записывалась группа «Абба» и Леди Гага. Надо сказать, что аренда звукостудии – мероприятие недешевое. Запись одной песни может стоить как квартира.

Побывав в гостях у традиционной шведской семьи, я выяснила, почему шведские мужчины считаются самыми надежными в мире. А еще узнала, как хорошо быть шведским пенсионером. Средняя пенсия составляет 1800 долларов в месяц, уйти на заслуженный отдых можно уже в 62 года. Для пенсионеров всюду скидки – в транспорте и в магазинах. На пенсии шведы живут в свое удовольствие.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15