Новый сезон «Жизнь других»: Жанна Бадоева в неизведанных местах Рима

После летних каникул шоу «Жизнь других» возвращается на Первый канал с новыми выпусками. В это воскресенье Жанна Бадоева побывает в Риме.

В «Жизни других» я стараюсь не посещать раскрученные туристические места, однако в Риме не смогла обойти стороной фонтан Треви. Это один из самых красивых фонтанов в мире, и миллионы туристов съезжаются в Рим ежегодно, чтобы сфотографироваться на его фоне и полюбоваться моментом, когда включают воду.

Мне же удалось договориться с обслуживающими фонтан рабочими, и они пустили меня в святая святых — помещение под фонтаном, где находятся насосы и трубы. Итальянцы с таким большим трепетом относятся к ди Треви, что даже не позволяют прикасаться руками к его кранам и вентилям.

Но мне очень хотелось лично включить фонтан! И хотя в одиночку мне сделать этого не позволили, однако разрешили положить ладони на руки специалиста, который каждый день открывает и закрывает главный кран, и мы с ним на пару запустили фонтан Треви! Признаюсь, это было волнующе.

Потом я побывала в гостях у певца и композитора Пупо. Его песню Gelato al cioccolato знают, наверное, во всем мире. В молодости я обожала танцевать под его песни, он был безумно популярным в СССР. Сейчас ему уже 64 года, но он бодр и полон сил. Я скажу больше: он не без гордости рассказывает всем о том, что является открытым двоеженцем. Много лет Пупо живет на две семьи. Первая жена — мать его детей, отличная хозяйка, она прекрасно готовит.

Вторая жена, по собственному признанию Пупо, совершенно не умеет готовить, зато она много лет занимает должность его директора. Женщины знакомы и к сложившейся ситуации относятся спокойно. Возможно, потому что живут они в разных городах. А возможно и потому, что в одиночку непросто выдерживать темпераментного Пупо.

А еще я побывала в римской консерватории, которая в нашей семье особенно дорога моему мужу Василию, потому что много лет назад он ее окончил. Конечно, нет уже тех преподавателей, у которых муж учился, однако буфетчик остался на месте! И что самое удивительное, он узнал Василия и угостил нас великолепным итальянским кофе.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье в 10:15.