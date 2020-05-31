Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»

Европа постепенно выходит из карантина, и первым городом, в который Жанна Бадоева отправилась после того, как границы открылись, стал баварский Мюнхен.

В Мюнхене все серфят

Я побывала в роддоме, в детском саду, в университете. Но больше всего в Мюнхене меня удивило то, что там полгорода катается на серфинге. Искусственно созданные волны на канале радуют любителей этого водного вида спорта. Это абсолютно бесплатно, как прогулка в парке. На досках катаются все: местные, туристы, школьники после уроков. Сначала полиция пыталась препятствовать, но когда поняла, что серфинг приносит удовольствие горожанам, то смирилась.

Школьников приучают к огородам

Школьники Мюнхена обязательно посещают фермы, где их учат, как выращивать помидоры и доить коров. Фермы в городе утраивают прямо на крышах высотных зданий.

Близость большого промышленного города к своим деревенским корням подтверждает еще и тот факт, что в Мюнхене большим спросом пользуются необычные запахи – аромат навоза, к примеру. Я побывала на ферме частного предпринимателя, который развешивает куски ваты в хлеву со свиньями, а потом упаковывает эту вату в баночки и продает по 9 евро за штуку. Говорят, многие баварцы, переехав из деревни в город, скучают по родным запахам и охотно их покупают.

Фармацевты – рулят!

В топе самых популярных профессий Баварии – фармацевты. Средняя зарплата у фармацевта — 4-5 тысяч евро в месяц. А еще здесь неплохо живется официантам. К примеру, за две недели на Октоберфесте рядовой официант может заработать до 10 тысяч евро. Но к сожалению, в этом году Октоберфест из-за пандемии отменили.

Я выяснила, чем завтракают настоящие баварцы – и это не кофе и яичница. Кроме обязательных баварских колбасок и крендельков, на завтрак здесь принято пить пиво! Да-да, и никто не осудит, наоборот, они не понимают, как можно есть колбаски без пива?

Выше всего баварцы ценят в людях самостоятельность. Привычка быть автономным и ни от кого не зависеть настолько глубоко в них укоренилась, что они придумали так называемые анонимные похороны. Нужно заранее заплатить государству 2 тысячи евро, и тогда после твоей смерти тебя похоронит государство в могиле без фамилии. И родным не сообщат, где похоронена их бабушка, если она так решила. Это все для того, чтобы не обременять родных церемонией и последующим уходом за могилой.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15