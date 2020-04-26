Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»

В Сан-Франциско соседствуют свободные нравы и высокие технологии, хиппи и стартаперы, тысячи бездомных и столько же миллионеров. Жанна Бадоева отправилась в один из самых богатых городов Калифорнии.

Беспилотные авто и магазины без продавцов

Сан-Франциско – одна из мировых столиц новых технологий. Каждый второй здесь мечтает придумать удачный стартап и продать его крупной компании из кремниевой долины. Для начала я прокатилась на беспилотном автомобиле, их там тестируют повсеместно. Честно говоря, ездить без водителя как-то жутковато.

Потом я отправилась в магазин, в котором нет ни касс, ни продавцов. Скачиваешь приложение, прикладываешь штрихкод на входе, берешь в магазине нужные товары и выходишь. Приложение само знает, что ты взял, в каком количестве, и списывает нужную сумму с карты! Как? Я не знаю!

В детских садах родителям в течение дня на телефон постоянно приходят фото и видео отчеты о том, чем их ребенок занимается в саду. Однако если родитель опаздывает забрать ребенка из сада до 18.00, то ему придется оплатить штраф: 5 долларов (370 рублей) за минуту, и пусть детка хоть ночует. И знаете, никто не опаздывает.

Заоблачные зарплаты программистов и цены на недвижимость

Зарплата начинающего программиста в большой компании равняется примерно 100 тысячам долларов (7,5 млн рублей) в год. Но программистов так много, что компании устраивают конкурсы, в которых по пять тысяч человек претендуют на одно место.

Сан-Франциско – город для богатых, и снимать жилье в нем страшно дорого, скромные апартаменты обойдутся в 5 тысяч долларов в месяц (370 тысяч). Поэтому многие предпочитают селиться в трейлерах, у них там целые улицы из домов на колесах. Правда, на одном месте трейлеру нельзя стоять больше суток, но созданы приложения для смартфонов, помогающие искать свободные парковки.

О геях и о ценах на суррогатных матерей

В Сан-Франциско есть район, в котором живут «открытые» геи. Им официально разрешено оформлять браки и заводить детей. Я побывала в семье геев с двумя маленькими детьми. Каждый суррогатный ребенок обошелся им в 200 тысяч долларов (15 млн рублей), очень дорого, но иначе никак: юристы, страховки, выплаты суррогатным матерям.

Еще я с удивлением выяснила, что Сан-Франциско – это не только город программистов, но и город рыбаков. Я побывала в порту, куда приходят рыболовецкие суда и где сразу же в огромных чанах варят крабов, потому что если сварить краба мертвым, то можно сильно отравиться. Работать они начинают в час ночи! Самый последний рыбак зарабатывает около 50 тысяч долларов (3,7 млн рублей) в год.

Я побывала в гостях у миллионеров. У них 6 сыновей и шикарный 4-этажный особняк с лифтом. Виды из панорамных окон дома — просто потрясающие. Каждый месяц хозяева платят за свое жилье 3 тысячи долларов (225 тысяч рублей) налогов и еще 1 тысячу (75 тысяч рублей) отдают за коммунальные услуги.

Для контраста после дома миллионеров я отправилась в приют для бездомных. В Сан-Франциско невероятное количество бродяг, они буквально повсюду. По законам Калифорнии, их нельзя прогонять, они могут спать где угодно и чем угодно заниматься, если не мешают другим жителям. Хозяин приюта и сам в прошлом был бездомным, он угостил меня приютской едой и, знаете, это было вкусно!

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15