Жанна Бадоева: «В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»

Со стороны кажется, что настоящие жители Майами только и делают, что катаются на кабриолетах, попивают коктейли возле бассейна и рассекают на яхтах по океану. Так ли это на самом деле, решила выяснить Жанна Бадоева.

Родовой туризм

В Майами развит родовой туризм. Да, бывает и такой. Беременные женщины съезжаются в Майами со всего мира. Во-первых, там высокий уровень акушерской медицины. Во-вторых, по сравнению с другими американскими штатами, в Майами невысока стоимость, роды без страховки обойдутся в 5-10 тысяч долларов (370 – 750 тысяч рублей). В-третьих, теплый климат. Ну и главное: каждый, кто родился в США, по конституции признается американским гражданином.

В Майами особняком стоит тема детской безопасности. В роддоме всем малышам надевают браслет, который начинает пищать, если к ребенку кто-то приближается. В садах и школах в каждом классе установлены камеры. Родители могут попасть в школу и забрать ребенка только по отпечатку пальца. Если в каком-то районе пропадает ребенок, то всем взрослым в телефон приходит оповещение с описанием пропавшего. К сожалению, они получают такие оповещения чуть не каждый месяц! А еще Майами славится своими ураганами. Поэтому детей с яслей тренируют эвакуироваться. Ураганы настолько часты, что все дети в садиках спят в обуви – чтобы не тратить время на сборы, если прозвучит настоящая сирена.

Спасатели и детективы

Я не могла не побывать на знаменитом местном пляже, где познакомилась со спасателем. Зарплата у спасателей средняя – примерно 50 тысяч долларов в год (около 4 млн рублей). Но работа напряженная, в неделю он вытаскивает из воды по 3-4 человека. Чтобы зарабатывать больше, нужно отучиться в университет, а вот это уже действительно затратно. Учеба стоит около 60 тысяч долларов в год (4,5 млн рублей), и это еще без жилья.

Несмотря на то, что Майами – красивый тропический город, где все расслаблены, криминальная обстановка в нем напряженная. Я познакомилась с директором детективного бюро, который признался, что у него столько работы, что он не был в отпуске уже много лет. Каждый месяц в бюро обращается по 20 новых клиентов. В основном, конечно, приходится заниматься неверными мужьями и женами. Дело в том, что законы Штатов запрещают обманутому супругу самостоятельно устраивать слежку – для этого нужна лицензия. Работа частного детектива стоит 100 долларов в час (7,5 тысяч рублей), у него есть куча шпионских штучек: кепка со встроенной камерой, специальные очки и часы, бинокль ночного видения. Я прокатилась с одним детективом на его машине и даже поучаствовала в слежке. Если честно, ничего интересного.

А вот чье занятие мне показалось действительно любопытным – это профессия Лизы, которая изучает ураганы. Маленькая хрупкая женщина уже много лет, как только на границе с Майами появляется ураган, прыгает в самолет, летит в самый центр стихии и ничего не боится. Она говорит, что в сердце урагана всегда гораздо тише и спокойнее, чем снаружи.

А недвижимость?

Недвижимость в Майами дорогая, дом на первой линии стоит 20 тысяч долларов за квадратный метр (1,5 млн рублей). Арендовать недвижимость выгоднее, чем ею владеть. Ведь после покупки приходится платить налог на недвижимость, равный 2 процентам от стоимости дома. Но, несмотря на цены, наверное, все пенсионеры Америки стремятся переехать именно в Майами. В этом городе даже есть целые районы с бассейнами и пальмами, где могут селиться или снимать жилье только те, кому больше 55. Такой пенсионерский рай на земле, куда не пускают маленьких детей и собак.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15