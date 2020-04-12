Жанна Бадоева: «В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»

Получить разрешение на съемку в городе, закрытом на карантин, было совсем непросто. Однако моему мужу Василию, который по совместительству является продюсером шоу «Жизнь других», несказанно повезло: власти Венеции разрешили ему и Первому каналу 7-дневную съемку в 20 локациях.

Правда, к 31 марта Италия полностью прекратила авиасообщение с другими странами, а это обозначало, что ни наш оператор, живущий в США, ни режиссер, живущий в Испании, прилететь не смогут. Пришлось искать оператора на месте – и это тоже было непросто, поскольку из десяти человек лишь один согласился подзаработать, остальные боялись нарушать карантин.

Как оператор чуть не сорвал исторический выпуск

На удивление, все 20 локаций отсняли быстро, за два дня, хотя обычно на это уходит не меньше недели. Переслали материал режиссеру, и только тут поняли, что было не так с этим итальянским оператором, который согласился нас «выручить». Весь отснятый им материал оказался бракованным – картинка нерезкая, свет завален, звук шуршит. А ведь снимали-то не только красивые виды, но и интервью с мэром Венеции и с комиссаром полиции! Злиться на оператора было бессмысленно, и мы с Василием приняли отчаянное решение переснимать всю программу на телефон – благо, камера у него хорошая. Разрешение на съемку действовало еще четыре дня. Но как записывать звук? Микрофона-петлички не было, вместо нее мы приспособили наушники. Я пристегнула их к пальто единственной леопардовой заколкой, какая у меня была, и – за дело, по знакомым местам.

Конечно, к мэру во второй раз, да еще с телефоном вместо нормальной камеры, нам было уже не попасть. Однако все остальное пересняли. Режиссер был постоянно с нами на связи по скайпу, говорил, где лучше встать, как выстроить план. Муж Вася снимал на телефон, стараясь, чтобы руки не дрожали. Я произносила свой текст. На площади Сан Марко стояла такая пронзительная тишина: я слышала собственное эхо, крики чаек и как ветер раскачивает колокол. Жутко и красиво одновременно. Честно, это была самая сложная съемка за всю мою жизнь.

За выход из дома могут в тюрьму посадить

Венеция – это, наверное, самое туристическое место в мире, ежедневно сюда приезжало от 30 до 60 тысяч путешественников. А теперь она совершенно безлюдна – странное зрелище. В городе осталось лишь местное население – это около 50 тысяч. Выходить из дома без веской причины жителям запрещено, штраф от 400 до 3 тысяч евро (30 тысяч – 250 тысяч рублей), а могут и в тюрьму посадить. Один раз в три дня можно сходить в магазин, ежедневно разрешается выгуливать собачку, но если будешь гулять слишком долго, тоже могут оштрафовать.

На каждом углу стоит полицейский патруль, который у всех проверяет документы. Нам бесконечно приходилось показывать свои разрешающие съемку бумажки. Некоторые церкви открыты, можно зайти и помолиться, но только не больше трех человек одновременно, службы отменены. Все кофейни и рестораны закрыты – выпить кофе или вина жизнелюбивые венецианцы могут теперь только дома. А вот рыбный рынок открыт! Возможно потому, что находится под открытым небом. На рынке богатый выбор свежей рыбы, кальмаров, креветок, устриц и ракушек, и цены упали на 20%: продавцы стремятся сбыть товар, ведь он у них быстро портится.

Новости про заплывших в Венецию дельфинов — неправда

Я прокатилась в лодке с полицейскими, патрулирующими город. Побывала на кухне закрытого ресторана, в закрытой школе и на закрытом кладбище. А еще развенчала самый главный миф последнего времени, связанный с Венецией. Помните, в новостях говорили, что во время карантина поток туристов схлынул настолько, что вода очистилась, и в каналы вернулись дельфины? Так вот это неправда. Дельфины никогда не заходили в венецианские каналы, хотя вода в них, действительно, стала в последний месяц немного чище.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15