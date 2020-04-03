Жанна Бадоева: «В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»

Рио-де-Жанейро – город-мечта. Пляжи, карнавал и футбол - с одной стороны. Трущобы, бедность, преступность - с другой. Жанна Бадоева попробует разобраться, где же настоящая Бразилия?

Опаздывают даже на экзамены



Жители Рио опаздывают всегда и везде. Это настолько серьезная проблема, что даже выпускники школ признаются: самое сложное для них — вовсе не сдать местный ЕГЭ, а не опоздать на него! Если прийти на 15 минут позже, то ворота закроются и в школу уже не пустят. После опоздания сдать ЕГЭ можно будет только в следующем году.

Местные СМИ с камерами и толпы зевак дежурят в день экзамена у школьных ворот. Они шумно подбадривают тех, кто еще успевает и искренне хохочут над опоздавшими неудачниками, перед носами которых двери захлопнулись.

Криминал в школах и мусорщики

Весь Рио поделен на районы – опасные и сравнительно безопасные. Здесь очень велик разрыв между богатыми и бедными. 70% населения получает меньше 500 долларов в месяц (40 тысяч рублей), этого едва хватает, чтобы свести концы с концами. В Рио настолько небезопасно, что, к примеру, в детсаду детей вывозят на прогулку на автобусе один раз в неделю. Большинство людей отдают детей в частные сады и школы, потому что в государственных учреждениях кроме травли зачастую случаются кровавые драки.

На шикарном бразильском пляже я познакомилась с двумя мусорщиками. Чтобы стать мусорщиком, надо сдать экзамены по физкультуре, португальскому языку и математике. Это престижная профессия в Рио. Мусорщики зарабатывают 1800 долларов (140 тысяч рублей) в месяц и получают медицинскую страховку для всей семьи – отличные условия.

Но видели бы вы, какие эти мусорщики красавцы — настоящие Аполлоны с накачанными бицепсами! Один мусорщик в свободное время подрабатывает моделью, а другой – певец и интернет-блогер. При этом они оба страшные чистюли. Рассказали мне, что если испачкаются на работе, то сразу застирывают одежду прямо в океане.

Сколько зарабатывают бразильские полицейские

Самый короткий путь стать успешным и знаменитым в Бразилии – это футбол. Но в стране тысячи футболистов, сотни футбольных клубов. И по-настоящему большие гонорары местные футболисты получают лишь за пределами Бразилии.

А еще я познакомилась с человеком самой опасной профессии в Рио – полицейским. Габриэл показал мне свой бронированный автомобиль, похожий на танк, на котором патрулируют фавелы. Рассказал, как проводят рейды. Он никогда не расстается с пистолетом на поясе, который снят с предохранителя. Потому что в Рио, как в плохом боевике, кто первый выхватит оружие, тот и выживет.

Спецназовец из отряда Габриэла получает 2000 долларов (155 тысяч рублей), а простой полицейский на улице – 450 долларов (35 тысяч рублей). В прошлом году в городе было убито 200 полицейских. Преступность зашкаливает, поэтому в полицию идут работать только действительно храбрые и отчаянные.

Мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы

Поскольку Рио-де-Жанейро считается столицей пластической хирургии, я не могла не зайти в соответствующую клинику. Меня немало удивил тот факт, что бразильские мужчины обращаются к пластическим хирургам не реже женщин!

Рио – город пляжей, и каждый хочет выглядеть привлекательно. Мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы, переносят жир с живота в бицепсы, даже икроножные мышцы наращивают! Самая популярная операция по увеличению ягодиц стоит около 8000 долларов (600 тысяч рублей). Ежегодно в Рио устраивается конкурс красоты, посвященный пятой точке. Победители конкурса работают на телевидении или даже снимаются в кино.

Ну и, конечно, я побывала на киностудии «Глобу» — крупнейшем производителе сериалов в мире. Прогулялась по территории, на которой построено 13 мини-городов разных эпох и стилей. Еще я заглянула в ангар, где целый год кипит работа по подготовке к карнавалу. Ребята шьют костюмы и мастерят декорации для передвижных платформ. Мне дали примерить костюм, сделанный из самых дешевых материалов, за который накануне карнавала ребята рассчитывают выручить не меньше 1000 долларов. Что я хочу сказать, выглядел он эффектно!

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15