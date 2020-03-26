Жанна Бадоева: «В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»

Гимн в честь короля!

Каждое утро в Таиланде включается гимн, прославляющий короля. При первых звуках мелодии каждый замирает на том месте, где их услышал, будь то кофейня, парк или пляж. Тайцы не просто обожают своего короля, они его боготворят. Дети хотят походить на него, будто он супергерой, а взрослые искренне считают его отцом нации, ни один таец не скажет о короле плохого слова. Короля искренне почитают и уважают повсеместно.

Религия – важная часть жизни тайцев. Во всех школах Таиланда есть обязательный урок медитации. Преподают медитацию монахи из буддийских храмов. Что удивительно, в Таиланде каждый мужчина, достигший 20-летия, обязан пойти в монахи. Это даже более обязательное мероприятие, чем армия, представляете?

В армию по билетам



Кстати, про армию: служить или не служить определяют при помощи лотереи! Юноши призывного возраста приходят в военкомат и там тянут билеты. Если вытянул черный – уходит служить на год. Если белый – свободен. Так вот про монахов. В монастырь уходят абсолютно все мужчины, они сами решают, когда им это сделать и на какой срок. Можно стать монахом в тридцать лет на полгода, можно в пятьдесят – на две недели. Но совсем не побывать монахом нельзя. Нужно отречься от всего земного, оставить работу, семью, жену, детей, поселиться в храме, читать молитвы, просить подаяние для храма. В чем смысл всего этого? Они свято верят, что именно монахи дают Таиланду духовную силу.

Самая престижная профессия — пилот

Самая престижная профессия в Таиланде – это пилот, они получают около 6800 долларов (530 тысяч рублей) в месяц. Однако стать пилотом может только очень состоятельный человек. Годовой курс обучения пилота гражданской авиации стоит 70 тысяч долларов (5,5 млн рублей). Нужны только деньги и еще справка от врача. Через год ты пилот.

Я познакомилась с одним выпускником таких курсов, он пригласил меня прокатиться на его самолетике. Честно скажу, я сначала села к нему в кабину, а потом верхняя крышка кабины сорвалась и чуть не стукнула меня по голове. Я подумала, что не стоит подниматься с этим парнем в воздух, если он на земле меня чуть не угробил, и от полета малодушно отказалась.

Срок годности яиц до 2563 года!

Все знают, что в Таиланде жизнь недорогая. В супермаркете и на рынках продукты стоят копейки. Но вот что меня развеселило: я покупала яйца в магазине, и вдруг обратила внимание на срок их годности. Черным по белому на яйцах было напечатано, что они годны до 2563 года! То есть куриные яйца собирались пережить меня, моих внуков и правнуков.

Дело в том, что в Таиланде буддийский календарь и свое летоисчисление. Сейчас у них как раз 2563 год. Еще я побывала в заповеднике, где спасают слонов. Официально есть такая профессия – спасатель слонов. Они моют, кормят, лечат слонов, даже маникюр им делают. Я и сама напросилась помыть слона, потерла ему бока щеткой. Слишком много животных в Таиланде страдает от туристов. Работники центра надеются, что лет через 10 люди станут гуманнее, перестанут кататься на слонах и мучить животных.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье 10.15