Жанна Бадоева: «В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»

На этой неделе Жанна Бадоева и ее шоу «Жизнь других» отправляется в Брюссель, чтобы выяснить, как живут в городе дипломатов.

Сразу расскажу, что в Бельгии меня поразило больше всего. По традиции я отправилась в местный роддом и обалдела: они предлагают роженицам анестезию эпидуральную, анестезию внутривенную и гипноз! Только подумайте, гипноз во время родов официально разрешен, он входит в медицинскую страховку брюссельцев.

Гипноз на родах!

То есть когда у женщины начинаются схватки, бельгийские врачи на полном серьезе предлагают ей погрузиться в состояние гипноза. Конечно же, я решила попробовать, как это работает, хотя я не беременна и даже не планирую, но такое любопытство разобрало…

Доктор усадила меня на кушетку, взяла за запястье и мягким успокаивающим голосом попросила представить самое безопасное место на земле. Я представила спальню у себя дома, представила, как ложусь на мягкую кровать… В общем бельгийская акушерка довольно быстро погрузила меня в гипноз, причем так хорошо, что даже мой оператор впал в легкий транс. Поразительно! После сеанса брюссельского гипноза мне до самого вечера очень сильно хотелось спать. Такой вот эффект. Роды в Бельгии стоят 300 евро (25 тысяч рублей), палата – 180 евро (15 тысяч рублей) в сутки.

В школах учат по 4 языка

Большинство бельгийских школ располагается в натуральных замках, очень красивых. Хотя внутри все устроено как и везде – парты, доски, плакаты с цифрами и буквами. В школьной столовой стараются избегать сахара, совсем нет десертов, вместо них фрукты, йогурты и сыр. Всех шестилеток учат читать, писать, считать, сортировать мусор, цивилизованно выражать свои эмоции и — вести переговоры. Ведь большинство маленьких брюссельцев — это будущие дипломаты. Дети с первых классов учат два языка, потом добавляется третий, а в старших классах — четвертый. Языку зачастую обучают носители, поэтому дети знают не только грамматику, но и знакомятся с культурой чужих стран.

К слову, с каждым годом все больше дипломатов и чиновников Брюсселя пересаживается на велосипеды. Всем нужно начинать работу в одно время, а на машине ты обязательно угодишь в пробку. В Бельгии велосипедисты — короли, у них множество отдельных дорожек и их всюду пропускают.

При поступлении в вузы экзамены не сдают

Чтобы стать студентом бельгийского вуза, экзамены сдавать не нужно. Оценки тут мало кого интересуют, плати вступительный взнос в 800 евро (65 тысяч рублей), оформляй документы, и ты — студент. Обучение бесплатное, студенты платят только за жилье и еду.

Конечно, все знают, что символ Брюсселя — писающий мальчик. Но мало кому известно, что с 1615 года существует традиция — наряжать статую маленького проказника. Посольства разных стран, спортивные ассоциации, благотворительные организации, дома моды ежегодно одаривают писающего мальчика разнообразной одеждой. Мне довелось познакомиться с куратором всех этих маленьких вещичек и побывать в гардеробной писающего мальчика, в ней больше 1037 костюмов, даже Леди Гага сильно отстает в этом смысле. У мальчика есть костюмы от Готье, костюмы самурая и космонавта, куча аксессуаров, очков, сумочек крохотных размеров, а во всех штанишках проделана обязательная дырочка — сами понимаете для чего. Бельгийцы — ребята с отличным чувством юмора.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15