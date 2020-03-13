«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
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Жанна Бадоева: «В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»

На этой неделе Жанна Бадоева и ее шоу «Жизнь других» отправляется в Брюссель, чтобы выяснить, как живут в городе дипломатов.

Жанна Бадоева: «В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Кадр из шоу «Жизнь других»

Сразу расскажу, что в Бельгии меня поразило больше всего. По традиции я отправилась в местный роддом и обалдела: они предлагают роженицам анестезию эпидуральную, анестезию внутривенную и гипноз! Только подумайте, гипноз во время родов официально разрешен, он входит в медицинскую страховку брюссельцев.

Гипноз на родах!

Кадр из шоу «Жизнь других»
Кадр из шоу «Жизнь других»

То есть когда у женщины начинаются схватки, бельгийские врачи на полном серьезе предлагают ей погрузиться в состояние гипноза. Конечно же, я решила попробовать, как это работает, хотя я не беременна и даже не планирую, но такое любопытство разобрало…

Доктор усадила меня на кушетку, взяла за запястье и мягким успокаивающим голосом попросила представить самое безопасное место на земле. Я представила спальню у себя дома, представила, как ложусь на мягкую кровать… В общем бельгийская акушерка довольно быстро погрузила меня в гипноз, причем так хорошо, что даже мой оператор впал в легкий транс. Поразительно! После сеанса брюссельского гипноза мне до самого вечера очень сильно хотелось спать. Такой вот эффект. Роды в Бельгии стоят 300 евро (25 тысяч рублей), палата – 180 евро (15 тысяч рублей) в сутки.

В школах учат по 4 языка

Кадр из шоу «Жизнь других»
Кадр из шоу «Жизнь других»

Большинство бельгийских школ располагается в натуральных замках, очень красивых. Хотя внутри все устроено как и везде – парты, доски, плакаты с цифрами и буквами. В школьной столовой стараются избегать сахара, совсем нет десертов, вместо них фрукты, йогурты и сыр. Всех шестилеток учат читать, писать, считать, сортировать мусор, цивилизованно выражать свои эмоции и — вести переговоры. Ведь большинство маленьких брюссельцев — это будущие дипломаты. Дети с первых классов учат два языка, потом добавляется третий, а в старших классах — четвертый. Языку зачастую обучают носители, поэтому дети знают не только грамматику, но и знакомятся с культурой чужих стран.

К слову, с каждым годом все больше дипломатов и чиновников Брюсселя пересаживается на велосипеды. Всем нужно начинать работу в одно время, а на машине ты обязательно угодишь в пробку. В Бельгии велосипедисты — короли, у них множество отдельных дорожек и их всюду пропускают.

При поступлении в вузы экзамены не сдают

Кадр из шоу «Жизнь других»
Кадр из шоу «Жизнь других»

Чтобы стать студентом бельгийского вуза, экзамены сдавать не нужно. Оценки тут мало кого интересуют, плати вступительный взнос в 800 евро (65 тысяч рублей), оформляй документы, и ты — студент. Обучение бесплатное, студенты платят только за жилье и еду.

Конечно, все знают, что символ Брюсселя — писающий мальчик. Но мало кому известно, что с 1615 года существует традиция — наряжать статую маленького проказника. Посольства разных стран, спортивные ассоциации, благотворительные организации, дома моды ежегодно одаривают писающего мальчика разнообразной одеждой. Мне довелось познакомиться с куратором всех этих маленьких вещичек и побывать в гардеробной писающего мальчика, в ней больше 1037 костюмов, даже Леди Гага сильно отстает в этом смысле. У мальчика есть костюмы от Готье, костюмы самурая и космонавта, куча аксессуаров, очков, сумочек крохотных размеров, а во всех штанишках проделана обязательная дырочка — сами понимаете для чего. Бельгийцы — ребята с отличным чувством юмора.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15

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