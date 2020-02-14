Жанна Бадоева: «В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»

В стране гейзеров и вулканов телеведущая была поражена не только красотами природы, но и образом жизни коренного населения. В Рейкьявике, в первую очередь, я поехала в школу.

Больше всего меня потрясло то, что абсолютно все ученики ходят по школе без обуви, в носках! А полы-то в коридорах и в классах ледяные. Вот сидят они в столовой, на головах у многих вязаные шапки – в просторном помещении холодно, а на ногах, между тем, тоненькие носочки.

Основное блюдо на обед – густой йогурт, плюс хлеб с сыром, еще порезанные кусочками огурцы и бананы, стоят кувшины с холодным молоком. И это все! Никакого горячего супчика или макарон с котлеткой.

Детей тут повсеместно закаляют с раннего детства. Иначе в суровом исландском климате не выживешь. Ведь у них летом температура редко поднимается выше 15 градусов. Я даже полюбопытствовала у местных девчонок, есть ли у них в гардеробе сарафаны, шорты – летняя одежда. Сказали, что пару вещей держат в шкафу — чтобы было в чем поехать в отпуск.

Что еще удивило: в каждой исландской школе есть бассейн, где проводятся уроки плавания, такие же обязательные, как математика и литература. Когда твоя страна со всех сторон окружена водой, нужно уметь плавать.

Но все бассейны у них под открытым небом! На улице был ноль градусов, стоял собачий холод, а ребятишки плескались как ни в чем не бывало. Вода в бассейне, конечно, теплая, причем берут ее из термальных источников.

В Рейкьявике вообще горячая и холодная вода в краны попадает прямо из природных источников, она настолько чистая, что не требует дополнительной очистки. Холодную можно пить. А горячая немного пахнет сероводородом. Зато ее не надо нагревать, экономится электричество.

В столице за электроэнергию жители платят всего 48 долларов в месяц (3 тысяч рублей). Открытые бассейны есть в каждом населенном пункте, и все исландцы от грудничков до стариков любят после работы посидеть в горячей парящей воде, любуясь северным сиянием.

Исландия богата морепродуктами, у них рыба даже изображена на монетах. Пол-Европы покупает знаменитую исландскую селедку, а вот местные предпочитают акулу. Мясо гренландской акулы вялят и режут на мелкие кусочки, блюдо называется хаукарль, оно имеет очень специфический запах, будто бы давно протухло. Говорят, если подобрать к нему правильный крепкий алкогольный напиток, то ничего, есть можно.

В Исландии проживает чуть больше 350 тысяч человек, поэтому там абсолютно безопасно. Они не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна на темных улицах. Если ты забыл телефон в кафе, то, вернувшись, обязательно найдешь его на месте. В Рейкьявике все знают друг друга, там часто можно увидеть младенцев, спящих в колясках у дверей супермаркета или ключи, оставленные в замке зажигания автомобиля. В Исландии нет армии, полицейским не выдается огнестрельное оружие. Полиция в основном занимается тем, что подбирает изрядно выпивших и развозит их по домам.

И вот еще что меня восхитило – в Исландии считается нормальным совмещать две работы. К примеру, рыбак может запросто оказаться еще и танцором балета. У них, кстати, на весь остров всего один театр. Мой знакомый финансист Магнус оказался по совместительству управляющим конной фермы. Тренер сборной Исландии по футболу совмещал свою должность с зубной практикой! А вратарь команды подрабатывал режиссером рекламных роликов.

Я побывала в местном доме престарелых, куда стремятся попасть все пенсионеры Исландии. На пенсию у них выходят в 67, и традиция селиться с детьми в конце жизни отсутствует. Сами старики относятся к этому абсолютно спокойно, не желая становиться обузой для родных.

Пребывание в доме престарелых недешево – 2400 долларов в месяц (150 тысяч рублей), сюда включено проживание в отдельной большой комнате, питание, постоянный контроль врачей и разные групповые активности: йога, пение, вязание, рисование, танцы. Исландские бабушки и дедушки в этих домах счастливы. Они тусуются с ровесниками, весь день их чем-то занимают, а дети и внуки приезжают к ним по выходным – выпить кофе и поделиться новостями.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15