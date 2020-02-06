Жанна Бадоева: «На Бали не выплачивают старикам пенсии, а детей называют одинаково, независимо от пола»

В эти выходные Жанна Бадоева вместе с программой «Жизнь других» отправляется на облюбованный туристами Бали, чтобы выяснить, а так ли уж хороша жизнь на райском острове у местного населения.

Имена и религиозность

Что меня сразу же удивило на Бали, так это имена людей. По давней традиции, почти всех детей на острове называют одинаково, независимо от пола, значение имеет только очередность. Если ты родился первым, то будешь Ваян, второй – Маде, третий – Нюман, четвертый – Кетут. И 90% людей на Бали носят именно эти четыре имени!

Другая поразившая меня особенность жизни на острове – это тотальная религиозность. Перед любым важным или не очень важным делом молятся и совершают подношения богам абсолютно все – врачи перед операциями, учителя перед уроками, бизнесмены перед сделками или просто так с утра. К примеру, главврач роддома на полном серьезе рассказывала, что у них каждой роженице полагается кроме медицинского ухода и правильного питания еще и необходимое количество молитв.

Между прочим, религия – это довольно значимая часть расходов любой семьи. Для сравнения, на коммунальные платежи в среднем они тратят по 10 долларов в месяц, а на церемониальные цветы, фрукты и корзинки – порядка 200 долларов в месяц. И никому в голову не приходит экономить на настроении богов.

После 9 класса большинство школьников отправляется работать, хотя высшее образование на Бали стоит недорого – 150 долларов за один семестр (10 тысяч рублей). В основном все студенты познают азы турбизнеса. На факультете гостеприимства их учат, как правильно заправлять кровати и мыть раковины, потому что всем выпускникам придется начинать с низов. Горничные зарабатывают 250-300 долларов в месяц (15-20 тысяч рублей), за день нужно убрать 14 номеров, по 30 минут на каждый номер. Горничные, аниматоры, официанты много лет ждут, когда их примерную работу заметят и их повысят. Еще на факультете гостеприимства учат следить за зубами, ведь служащим отеля приходится много улыбаться.

Я попыталась выяснить, в чем секрет белоснежных балийских улыбок. Однако услышала, что они ничего особенного с зубами не делают, чистят дважды в день, как и все, ну еще некоторые девушки подпиливают резцы камнем – считают, что заостренные красивее.

Бали — король серфинга

Бали – это лучшее место для серфинга. Инструктора зарабатывают приличные деньги — от 200 до 800 долларов в месяц (10-50 тысяч рублей). Ради волн сюда съезжаются серфингисты со всего света. Однако местные жители очень боятся купаться в соленой воде. Считается, что в океане обитают злые духи. Поэтому балийцы в океан – ни ногой!

На Бали все очень дешевое, и маленькие налоги. Один хозяин ресторана рассказал, что должен отдавать государству 10 процентов с доходов. Но ведь еще и туристы платят по 10 процентов, которые включены в каждый чек. Так что получается, ресторатор практически не платит налогов. И живет припеваюче! Я была у него в гостях дома, который размером с дворец, да еще окружен огромным садом с прудом, рыбками и певчими птицами.

Еще вспомнила, как я была приятно удивлена ценам на местном рынке. Я накупила гору фруктов на всю нашу съемочную группу, там были арбузы, манго, папайя, бананы, драгонфрут. И заплатила за все 7 долларов (450 рублей)!

Государство не платит пенсии

У кого бы я ни спрашивала, никто не мог точно ответить, во сколько на Бали выходят на пенсию. Потому что никаких денег государство пенсионерам не платит, и все работают до самой смерти. У кого нет сил работать – играют на петушиных боях. Да, да, это самое популярное место среди местных старичков. С одного боя можно заработать от 7 до 70 долларов (450 до 4500 рублей) – на эти деньги пенсионеры и живут.

Вот такая она, райская жизнь на Бали – местные жители не купаются в ласковом океане, не едят рыбу, предпочитая ей мясо, которое дешевле, и очень много и долго работают.

Другие интересные подробности о жизни на Бали смотрите в программе «Жизнь других» на Первом канале, в воскресенье, в 10.15.