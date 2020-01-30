Жанна Бадоева: «Врачи в Лондоне зарабатывают около 300 тысяч рублей в месяц, а учителя – 250 тысяч»

И в первом же выпуске я, Жанна Бадоева, отправляюсь в Лондон – город туманов, таксистов и одетых с иголочки мужчин. Мне было безумно интересно узнать, как появляются на свет лондонцы, поэтому, в первую очередь, я отправилась в частный роддом.

Чтобы родить в тех же стенах, в которых рожала Леди Ди или Кейт Миддлтон, к примеру, нужно выложить от 5 до 8 тысяч фунтов стерлингов (400 тысяч — 600 тысяч рублей). За эти деньги ты получишь отдельную палату с просторным туалетом и сос-шнурком, который можно дергать, если вдруг поплохело.

Никаких расписных потолков и канделябров. Просто, чисто и тепло. Ну и еще получишь коробочку с подарком – плюшевого медвежонка, полотенце, мыло и шампунь. Мелочь, а приятно. Но в частных роддомах рожают лишь 10% англичанок, остальные — бесплатно, по страховке. Экономить пытаются на всем, потому что дорога жизнь в столице Англии.

Частный детский садик стоит около 100 долларов в день (6 тысяч рублей). Частная школа – от 20 до 50 тысяч фунтов стерлингов в год (1,5 — 4 млн рублей). Учителя в Лондоне зарабатывают около 3 тысяч фунтов (250 тысяч рублей), врачи — 3 500 (около 300 тысяч рублей), юристы с небольшим стажем – от 2 до 4 тысяч фунтов в месяц (150 — 300 тысяч рублей). Таксисты кэбов зарабатывают до 4 тысяч фунтов в месяц (300 тысяч рублей).

Но стать таксистом очень трудно. Нужно учиться 4 года и в конце идеально сдать экзамен по знанию города. В Лондоне 25 тысяч улиц, и все их нужно выучить на зубок!

Больше всех в Англии зарабатывают дворецкие – от 5 тысяч фунтов стерлингов в месяц (400 тысяч рублей). Да-да, эта профессия до сих пор актуальна в Лондоне.

Дворецких держат либо старые аристократы, которые хорошо знают этикет, но у них не всегда хорошо с деньгами. Либо новоиспеченные миллионеры и богатые иностранцы, далекие правил хорошего тона, их приходится всему обучать, но зарплата дворецкого позволяет ему с легкостью переносить невежество хозяина или стервозность хозяйки.

В Лондоне около 5 тысяч дворецких, но успешных и востребованных среди них – лишь несколько десятков. Я познакомилась с одним таким, Кристофом, напросилась к нему в гости и задала ему вопрос, который мучил меня долгие годы: устраивают ли англичане ежедневное пятичасовое чаепитие? Так вот он мне ответил: нет!

Разумеется, я не могла не наведаться в Оксфорд – университет мечты. Прогулялась среди старинных корпусов, в которых снимался «Гарри Поттер», поболтала со студентами, заглянула в общежитие. Учеба в Оксфорде для иностранцев обойдется в 20 тысяч фунтов в год (1,5 млн рублей), для британцев значительно дешевле – 9 тысяч (700 тысяч рублей). Студенческая столовая в Оксфорде больше похожа на библиотеку: длинные дубовые столы с лампами, витражи на окнах, старинные портреты на стенах, высоченные потолки.

В обычную лондонскую квартирку я тоже заглянула. Небольшая, всего 50 кв метров для семьи с одним ребенком, не в центральном районе, ее цена – 450 тысяч фунтов (37 млн рублей). Что меня там удивило – это специальный аппарат, осушитель воздуха, стоявший в спальне. Осушители борются с постоянной лондонской влагой. Если не обезопасить дом, то за пару лет он весь покроется плесенью.

Англичанки признают, что их мужчины выглядят лучше женщин. Местные дамы слишком эксцентричны в одежде, порой, сложно отличить истинную англичанку с двумя высшими образованиями от бомжа. Зато на улицах полно шикарно одетых мужчин. Лондонский мужчина просто обязан пошить себе несколько костюмов на заказ. Я зашла в одно ателье на Сэвил Роу, оно было огромным, с камином и кожаными креслами. Стартовая цена костюма из шерсти – 2 тысячи фунтов (150 тысяч рублей), цена за костюм из пряжи викуньи может взлететь до 20 тысяч фунтов (1,5 млн рублей). Среднестатистический британец имеет 5 костюмов в гардеробе, своеобразный набор «неделька». Но есть и такие, кто не в силах остановиться и регулярно шьют себе костюмы. У портного, с которым я подружилась, в гардеробе 200 костюмов! Он прямо как я — у меня тоже примерно двести платьев.

Еще я попыталась разобраться с таким явлением как знаменитое британское чувство юмора. Всех встречных я просила рассказать мне какой-нибудь анекдот. Честно признаюсь, ни один из них не показался мне смешным!

Кроме того, я выяснила, почему англичане так легко одеваются даже в холод, зашла в традиционный лондонский паб, побывала на настоящем аукционе и познакомилась с местными пенсионерами, которые, как выяснилось, предпочитают на закате жизни продавать свои лондонские дома и уезжать в Испанию.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15