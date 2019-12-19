Жанна Бадоева о жизни в Нью-Йорке: собак в квартирах держать нельзя, а за скорую придется заплатить 600 долларов

В воскресенье, 22 декабря Жанна Бадоева вместе со своим шоу «Жизнь других» отправляется в Нью-Йорк, чтобы выяснить, так ли уж дорого жить в этом городе небоскребов, как об это рассказывают эмигранты.

Когда я прилетела в Нью-Йорк, все мои мысли автоматически начали крутиться вокруг денег, потому что это без преувеличения безумно дорогой город. И речь не только о престижном центральном районе Манхэттен, где месяц квартирной аренды обойдется вам в 5 тысяч долларов, причем без коммунальных платежей!

Да, ваш дом будет находиться неподалеку от Центрального Парка, в нем будет бассейн на цокольном этаже, будут ресепшен и охрана, золоченые кнопки в лифте, однако пять тысяч долларов в месяц, только подумайте, какие безумные деньжищи!

Да плюс еще 700 долларов в месяц за парковку автомобиля. Поэтому тут не принято держать машину, на метро гораздо удобнее и быстрее. Да еще учтите, что ваша золотая квартирка на Манхэттене будет весьма скромных размеров, кухня так вообще метров пять.

Зато вид из кухни обалденный – весь город как на ладони. В Нью-Йорке экономят каждый метр по причине лютой дороговизны.

Я обожаю собак, у меня дома в Италии живут три шпица, а вот в многоквартирных домах Нью-Йорка домашние животные запрещены.

И стиральные машинки тоже не разрешается устанавливать: во-первых, они шумят, во-вторых, могут затопить соседей, а в-третьих, счета за воду будут астрономическими. Поэтому все американцы по выходным ходят в прачечные, долларов за 10 можно постирать все, что накопилось за неделю.

В ресторанах Нью-Йорка тоже держи карман шире. Поужинать где-нибудь на 5-й Авеню можно долларов за 40 на человека. Но когда вам принесут чек, то вы будете неприятно удивлены, увидев отдельной строкой обязательный налог в 9 % от заказа, и плюс чаевые – а это еще 20 % от вашего заказа.

И если вам вдруг захочется приключений, и вы решите не оставлять официанту на чай, он вполне может потребовать с вас деньги в самой грубой форме, поскольку чаевые – это основная часть его дохода.

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Вы наверняка слышали про любовь американцев к судебным тяжбам. Здесь почти у каждого жителя есть личный бухгалтер и адвокат – без них пропадешь. В суд можно загреметь за косой взгляд и неверно истолкованный жест.

В нью-йоркских детсадах нет металлических горок и вообще ничего твердого. Полы, стены, углы обиты мягкой резиной. Безопасность – вот что самое главное.

Директор детского сада рассказала мне душераздирающую историю, как одна мамаша привела утром ребенка с загипсованной рукой, а вечером заявила, что никакого перелома у ее дочери не было, это в садике ей руку сломали. И коварно отсудила у детского сада 50 тысяч долларов. Вот как становятся миллионерами! Больше в этом саду не принимают детей с травмами без медицинской справки.

За вызов скорой помощи в Нью-Йорке придется заплатить 600 долларов. Поэтому даже роженицы скорую вызывают крайне редко. И что еще любопытно, вместо машины скорой помощи к вам приедет пожарная – так у них заведено. Все пожарные сдают экзамен по медицине, они по совместительству еще и медбратья.

Кроме этого я выяснила, почему жители Нью-Йорка не ставят на улицах мусорные баки, а сваливают черные пакеты прямо на тротуарах; познакомилась с местным таксистом и узнала, сколько он зарабатывает; подружилась с одним бывшим полицейским, который рассказал, богато ли живется пенсионерам Нью-Йорка.

Чтобы узнать остальные подробности из жизни Нью-Йорка, включайте Первый канал в воскресенье, в 10.15. Будет интересно!