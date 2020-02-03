Ирина Безрукова: «В новогодние каникулы на Бали мы резали салатики под музыку из фильма «Ирония судьбы»

У вас так бывает, когда хочется все поменять в жизни? Особенно это желание возникает под Новый год. В этот праздник я подумала, если не сейчас, то — когда? Мечты должны сбываться, и небольшой риск — освежает.

И отправилась за два дня до Нового года на остров Бали. Из компании, в которой мне предстояло отмечать главный праздник года, я знала только одного человека. Но лучше расскажу по порядку.

Так уж вышло, что в последние годы мне очень повезло с командой. Мой директор Петро Шекшеев создал свое «Больше чем агентство», и его подопечные окружены заботой и вниманием.

Менеджеры помогают заказать билеты, забронировать отели, вызвать такси и многое другое. Но я подумала, что личная поездка — не повод отвлекать очень занятых людей. Мы вместе невероятно плотно работали в декабре, нужно было все успеть, дать много интервью, сняться в большом количестве передач. Посетить благотворительные аукционы и балы. Ведь перед НГ важно успеть собрать деньги на лечение детишкам.

Помимо этого, я успела сняться в художественном фильме Алексея Свиридова «Иллюзия», в те сутки удалось поспать лишь полтора часа. Такой уж насыщенный декабрь для артистов. Было непросто все успеть, но меня согревали мысли о предстоящем отдыхе.

И вот, впервые за долгое время, я сама заказала себе перелет, забронировала отель и многому научилась попутно. Вначале немного волновалась, так как бронировала отели только на часть пребывания на острове, но прелесть приключения была и в том, что мне пришлось учиться на ходу и быть всегда в предвкушении чего-то нового и неизведанного.

Все прошло прекрасно. Новый год принес мне много радости и новых знакомств. Компания подобралась душевная, легкая и комфортная.

Чудесный балийский домик, приятная хозяйка и ее друзья. 31 декабря мы съездили в супермаркет — купили продукты, позже резали салатики под музыку из фильма «Ирония судьбы». Поскольку многие оказались вегетарианцами, то и продукты мы подбирали соответствующие.

Мы сделали несколько салатов, пожарили рыбные стейки. Были и брускеты, закуски и сладкое. За пять часов до наступления Нового года в России, после россиян, живущих на востоке страны, под бой курантов мы встретили праздник.

Я привезла из Москвы несколько еловых веточек, мы сделали «новогодний букет», зажгли свечи, играли в фанты. Под утро устроили чайную церемонию. Вокруг звучали салюты и петарды, во дворе шелестели пальмы. Это было очень необычно. Я читала поздравления в телефоне с далекой родины, отвечала друзьям и близким.

Возвращалась в свой отель под утро, мимо цветущих растений, бассейнов и лотосов. Просыпались и пели птицы, всходило солнце, роса блестела на рассвете. Это просто незабываемо.

Об острове Бали в двух словах не расскажешь, и этому я посвящу свою новую колонку на сайте Teleprogramma.pro!