Ирина Безрукова: «В моем детстве мама «записывалась в очередь», чтоб купить елку»

Новый год. Наверняка у многих из вас — это самый любимый праздник. У старшего поколения он ассоциируется с Дедушкой Морозом, с боем курантов, семейным застольем, подарками, с красиво наряженной елочкой, с запахом мандаринов, вкусом салата оливье. Это ведь так? Но все это лишь антураж, некое декорирование. И я подумала, а что главное в этом празднике для меня?

Ожидание, приподнятое настроение, радость? Да, именно ощущение радости, сама атмосфера. Это день, когда можно позволить себе шалить, не быть чересчур взрослым и деловым, просто расслабиться и позволить себе побыть беззаботным.

А если задуматься, то это время можно просто побыть самим собой, открыть свое сердце и впустить в него надежду и ожидание чуда.

Когда я была маленькой, мои родители были для нас с сестрой «волшебниками». Это я поняла позже.

Конечно, я слышала, что мама «записывается в очередь» на покупку елочки, стоит зимой на улице, прибегает домой с мороза погреться, и ее сменяет бабушка, и ароматная лесная елка, наконец (не всегда особо пушистая и ровненькая), появляется дома.

Мы наряжаем ее винтажными и новыми игрушками, вешаем на нее шоколадные конфеты и орешки, бусы, гирлянды и дождик, какие-то игрушки делаем своими руками.

И это прекрасное время ожидания чуда, тихой радости и совместного приятного общения. Помню, как задолго до праздника в холодильнике стоит баночка майонеза, которая припасена «на Новый год».

Потом в кастрюльках варятся овощи для салата, в духовке запекается курица, а по телевизору показывают «Иронию судьбы». Накрывается стол, все переодеваются в нарядную одежду и поглядывают под елку, где лежат красивые подарки.

Потом приходят гости, веселая толчея в прихожей, смех, все рассаживаются за стол, общаются и ждут боя курантов, в каком-то необычном предвкушении. У вас было так в детстве?

Идут годы, мы взрослеем и превращаемся в «Снегурочек» для своих детей и внуков, но неизменно одно — желание порадовать, собраться с родными и дорогими людьми и провести время вместе.

Бывали такие праздники, когда я оказывалась в разных местах, компаниях, даже в разных странах, и поняла, что главное — это не место, дорогой стол или роскошная елка. Главное — это люди, которые тебе близки, с которыми легко и приятно.

Я не сразу научилась позволять себе такое общение, которое нравится, которое отзывается в моем сердце. Ибо какой смысл праздновать в чуждой для вас атмосфере?.. Хочется быть счастливой и веселой, есть вкусную еду, шутить и петь — и это достижимо.

Традиции придумываем мы сами, но мне нравится повидать тех до Нового года, кто мне дорог. Если это невозможно из-за расстояния и занятости, то созвониться, либо написать.

В этом году на свой последний спектакль, который я сыграла в МГТ (Московский губернский театр. — Прим. ред.), на «Бесконечный апрель», я позвала сестру, близких друзей и коллег, кто-то тайком купил билеты, что было невероятно приятно.

Было очень много цветов и подарков, мы обнимались с коллегами по сцене и дарили подарочки друг другу. Заранее я заказала столик в кафе, и мы сидели допоздна, ели, шутили, смеялись, читали отзывы зрителей в моем инстаграме, и эта атмосфера душевности, легкости и любви — она так исцеляют наши «взрослые» и «покрытые броней» души.

Все прекрасное — просто, главное найти для этого время. Мне от этого легче идти по жизни, я чувствую себя лучше и гармоничнее. Оказывается, очень просто быть волшебником для себя. Чего я вам и себе в наступающем году и желаю.