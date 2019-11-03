Ирина Безрукова: «Несколько лет назад я ударилась в работу, чтобы убежать от одиночества»

Трудоголизм — это «болезнь» или осознанный образ жизни? Я выбрала сегодня эту тему для размышления. Вот вы — трудоголик? Что касается меня, я им была, но уже не являюсь таковой. Сейчас объясню подробнее.

На мой взгляд, трудоголик – это не увлеченный работой человек. Это персонаж, практически не принадлежащий себе долгие месяцы и годы.

Так случилось несколько лет назад, что я «кинулась в работу с головой». Причин для этого было предостаточно. Во-первых, обеспечить себя материально, во-вторых, попытаться поверить в то, что «работа лечит». Выходные, в то время, я не планировала совсем, они случались, но нерегулярно и крайне редко.

Я взяла параллельно несколько проектов: авторскую программу «Разговор на сцене с Ириной Безруковой», тифлокомментирование, участие в проекте «Танцы со звёздами», театр, съёмки, кинофестивали, озвучивания кино и анимации, фотосессии, посещение различных мероприятий, благотворительность, интервью, и прочее.

Сейчас я понимаю, что это было «бегством от себя» в работу… От своих мыслей, от одиночества, от страха остаться без средств к существованию. Времени едва хватало на сон. Так прошло несколько лет…

Заканчивался один проект, я приступала к другому. Работала безвозмездно в общественной палате Московской области, снималась, летала в Женеву выступать в ООН. Посещала международные семинары по тифлокомментированию, в течение года играла в грандиозном по масштабу спектакле «РОМАНОВЫ», летала по несколько раз в неделю в самые дальние точки России. Бессонные ночи, перелеты, различные климатические и часовые пояса. Это был интересный опыт — и удивительно, что я выдержала этот весь марафон физически.

Но я поняла, что это не совсем мой путь. Можно «сбегать в работу» и бегать от себя и своих мыслей до конца своей жизни. Причём этот приём используют и семейные люди, и одинокие. Просто из-за элементарного страха остаться наедине со своими мыслями и чувствами.

В какой-то момент я поняла, что, несмотря на любимую и разнообразную работу, жизнь не особо радует меня. Конечно, я смеялась, общаясь с коллегами, были приятные встречи и обратная связь со зрителем, благодарность людей, которым удавалось помочь, но я понимала, что так дольше длиться не может. Но работа прибывала, и дела превращались в «снежный ком».

На пользу пошел проект «Последний герой»: 15 дней в экстремальных условиях, без связи с миром, на затерянном филиппинском острове.

Было время подумать о многом. В том числе и о бегстве от себя в работу. Я поняла, что если ничего не поменять, то итог будет далеко не позитивным. Физические ресурсы не безграничны, и работа — это лишь часть жизни. Непросто идти вглубь себя и говорить себе правду. В том числе и о том, что пришло время научиться доверять жизни, а не просто выживать. Я подумала «чего бы я хотела себе позволить, если бы могла себе позволить». Что я хочу, что по-настоящему приносит мне радость?

Сейчас ситуация поменялась. Я стала тщательнее выбирать проекты, планировать свои выходные дни, больше времени проводить в живом общении с родными и друзьями, путешествовать, ходить в театр, кино, на концерты, просто позволять себе провести день дома, полениться, выспаться, почитать, что мне пишут в Инстаграм, почитать интересную книгу.

Есть такое понятие, как баланс. И сейчас я учусь выстраивать всё в своей жизни равномерно. Ведь в итоге мы — творцы своей реальности. А вы как считаете?