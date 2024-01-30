Свадьба балерины, коварство Джокера и много исповеди: чем интересно шоу Анастасии Волочковой «Одержимость»

Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» продолжает покорять сцену. Так, очередной показ состоялся в концертном зале «Мир» 28 января. Проект получился автобиографическим и ярким, как и жизнь самой артистки.
В основу спектакля положена идея противостояния добра и зла, любви и ненависти, зависти и альтруизма. По сюжету влюбленная пара сталкивается с коварством Джокера, который хочет разрушить их счастье и делает все, чтобы вставить палки в колеса главной героини. Но в финале она возрождается из пепла как птица Феникс и побеждает злые чары.
Шоу начинается с того, что на сцене появляется юная балерина. Это своего рода альтер-эго Анастасии, она сама в прошлом. А на сцене меж тем звучит голос артистки, рассказывающий о том, как нередко она сталкивалась с завистью и лицемерием окружающих, смогла преодолеть все невзгоды, но в душе осталась все той же маленькой девочкой – нежной и ранимой.
Анастасия Волочкова и Ринат Арифулин в роли Белого принца. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На сцене свое хореографическое мастерство демонстрируют сама Анастасия, Ринат Арифулин в роли Белого принца и Герман Правоторхов в роли Джокера. Также Герман является режиссером-постановщиком самого шоу. Настоящим украшением проекта можно назвать номера приглашенного танцевального коллектива.
Каждая сцена сопровождается видеорядом, погружающим зрителей то в роскошные интерьеры замка, то в мрачную чащу леса, то в мир огня, где обитает харизматичный Джокер. Интересно и музыкальное сопровождение, отражающее те сюжетные повороты и страсти, что происходят на сцене.
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В ходе спектакля Анастасия поделилась со зрителями и личными моментами, например, кадрами со свадьбы 2007 года с Игорем Вдовиным. На фоне свадебного ряда звучит признание артистки о том, что иногда искренняя любовь может столкнуться с предательством и разочарованием. Но она просто умела любить по-настоящему и мечтала именно о такой красивой свадьбе.
В финале шоу также можно услышать исповедальную речь артистки, где она говорит о том, что ее, образ навязанный в СМИ, не имеет никакого отношения к действительности.
Герои Анастасии Волочковой и Германа Правоторхова показали много страсти на сцене. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Я являюсь полной противоположностью, созданному мною образу. И с ужасом наблюдаю, как поливающие меня грязью завистники сами захлебываются во лжи. В этой жизни не прощают красоты, успеха, таланта, свободы, независимости, любви. Но как важно сохранить свою позицию и остаться человеком, - говорит Анастасия Волочкова.
- И лучше быть предметом зависти, чем сострадания. В свою очередь хочу сказать, что даже в самых сложных обстоятельствах я всегда выхожу победителем. Возможно, кто-то из вас увидит в шоу «Одержимость» свою историю. Для меня же большое счастье – быть настоящей русской балериной, которая одержима».
После окончания шоу Анастасия Волочкова пригласила на сцену свою подругу Татьяну Тузову. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Когда спектакль закончился, Анастасия вышла на сцену и поблагодарила всех, кто принимал в нем участие.