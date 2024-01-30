Свадьба балерины, коварство Джокера и много исповеди: чем интересно шоу Анастасии Волочковой «Одержимость»

Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» продолжает покорять сцену. Так, очередной показ состоялся в концертном зале «Мир» 28 января. Проект получился автобиографическим и ярким, как и жизнь самой артистки.

В основу спектакля положена идея противостояния добра и зла, любви и ненависти, зависти и альтруизма. По сюжету влюбленная пара сталкивается с коварством Джокера, который хочет разрушить их счастье и делает все, чтобы вставить палки в колеса главной героини. Но в финале она возрождается из пепла как птица Феникс и побеждает злые чары.

Шоу начинается с того, что на сцене появляется юная балерина. Это своего рода альтер-эго Анастасии, она сама в прошлом. А на сцене меж тем звучит голос артистки, рассказывающий о том, как нередко она сталкивалась с завистью и лицемерием окружающих, смогла преодолеть все невзгоды, но в душе осталась все той же маленькой девочкой – нежной и ранимой.