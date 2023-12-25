Анастасия Волочкова: «У многих наших женщин недостаток секса!»

25 декабря на телеканале «Пятница!» выйдет новогодний выпуск шоу «Битва шефов». Специальной гостьей станет балерина Анастасия Волочкова, которая не только продемонстрирует свой фирменный шпагат, но и исполнит зажигательный танец с ножами.
На съемках шоу Анастасия рассказала ведущим Ренату Агзамову и Константину Ивлеву, что предстоящий год дракона – ее год по китайскому гороскопу. Считается, что для человека такой год может быть временем больших радостей или же тяжелых испытаний. А к какому варианту больше склоняется сама звезда балета?
Как однажды ей удалось встретить Новый год дважды за ночь? И как следует вести себя женщине, чтобы ей, как и знаменитой балерине, дарили машины и бриллианты? Об этом и не только Анастасия Волочкова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Каждый день в моей жизни – праздник»
- Анастасия, считается в свой год человек переживает большие радости или же, наоборот, испытания. К чему вы больше готовитесь? И могли бы подвести итоги уходящего года?
- В этом году я создала шоу «Одержимость», о таком проекте я мечтала всю жизнь. Его премьера прошла 25 ноября в концертном зале «Москва».
В 2024 году начинается мой гастрольный тур - первое шоу состоится в Санкт-Петербурге в MTC Hall.
Также я записала трек под названием «Слезы моих бывших» с хорошим классным продакшеном. В общем, у меня отличный год.
И каждый день моей жизни – это праздник. Если говорить о наступающем годе, то я надеюсь только на хорошие события. Испытаний в моей жизни было достаточно, и я верю, что они все в прошлом.
Еще я знаю, что являюсь ньюсмейкером. Все вы спрашиваете меня - не важно, о чем, но важно, чтобы мой комментарий прозвучал. Это дает рейтинги и статус изданию. Все, что происходит в моей жизни, всегда интересно!
- Как планируете провести новогоднюю ночь?
- Вы знаете, если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Я ничего не планирую. Как пойдет, так и пойдет. Но знаю точно, что 2 или 3 января я полечу на Мальдивы и вернусь ко дню рождения 20 января.
А вообще, как я уже отметила, у меня каждый день праздник! Я сказала Ренату и Константину, что огоньки на моем доме и на елке, которая растет во дворе, зажигаются каждый день. И при этом неважно, есть ли повод для праздника или нет.
Анастасия Волочкова с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Фото: телеканал «Пятница!»
- А с кем полетите на Мальдивы?
- Первое, что вас интересует, - это с кем. С кем захочу, с тем и полечу. Мне есть с кем, поверьте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
- Расскажите, пожалуйста, о самом необычном Новом годе в вашей жизни.
- Однажды за одну новогоднюю ночь я два раза станцевала балет «Щелкунчик». Кстати, это первый в моей жизни балет, который я увидела в возрасте пяти лет, после чего у меня появилось не просто желание, а цель стать балериной.
Но тогда я еще не знала, что у меня нет никаких физических данных для этого. Растяжка, которой вы сейчас все восхищаетесь, - это то, что выработано с большим трудом.
Так вот, вернемся к новогодней ночи. Мне было 17 лет, и я была примой-балериной Мариинского театра. И один «Щелкунчик» мы станцевали в Японии, где разница с Санкт-Петербургом составляет шесть часов вперед.
И в эту же ночь с этим спектаклем я и моя первая любовь Фарух Рузиматов перелетали в Лондон, где разница с Питером – три часа назад. Поэтому и получилось так, что 31 декабря и 1 января мы два раза станцевали балет «Щелкунчик» в двух разных частях света. Это был самый необычный Новый год.
- А сейчас вы общаетесь с Фарухом?
- Общаемся до сих пор и очень душевно.
«Самые трогательные подарки всегда от детей!»
- Однажды вы сказали, что никогда ничего не покупаете себе сама, а все подарки вам дарят мужчины. А какие из них вам особенно запомнились?
- Вы знаете, мне дарят разные подарки. Например, один мой поклонник подарил Майбах, а еще я получаю бриллианты, кольца, украшения, шубы. Но самые трогательные подарки всегда от детей.
Это может быть один цветочек, подаренный ребенком, или рисунок, нарисованный детской рукой, но для меня они ценнее любых дорогих подарков. Я человек творческого склада и не ставлю материальное превыше всего.
Анастасия Волочкова. Фото: телеканал «Пятница!»
- Вам дарят бриллианты, а многие женщины и букету ромашек рады, а то остаются и без него. Что с такими дамами не так?
- У многих наших женщин недостаток секса. А ведь для женщины самое главное – это любить и быть любимой. А еще быть настоящей и искренней! Сегодня это редкие качества. Таким и цветы, и подарки дарят, и любят их, и занимаются с ними сексом. И все происходит в лучшем виде!
А еще нужно держать себя в форме и не писать гадости тем, кто обладает стройностью, как у Анастасии Волочковой. Не забывайте, что за такой формой стоят шесть часов ежедневного труда в балетном зале на пуантах.