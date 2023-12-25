Анастасия Волочкова: «У многих наших женщин недостаток секса!»

25 декабря на телеканале «Пятница!» выйдет новогодний выпуск шоу «Битва шефов». Специальной гостьей станет балерина Анастасия Волочкова, которая не только продемонстрирует свой фирменный шпагат, но и исполнит зажигательный танец с ножами.

На съемках шоу Анастасия рассказала ведущим Ренату Агзамову и Константину Ивлеву, что предстоящий год дракона – ее год по китайскому гороскопу. Считается, что для человека такой год может быть временем больших радостей или же тяжелых испытаний. А к какому варианту больше склоняется сама звезда балета?

Как однажды ей удалось встретить Новый год дважды за ночь? И как следует вести себя женщине, чтобы ей, как и знаменитой балерине, дарили машины и бриллианты? Об этом и не только Анастасия Волочкова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Каждый день в моей жизни – праздник»

- Анастасия, считается в свой год человек переживает большие радости или же, наоборот, испытания. К чему вы больше готовитесь? И могли бы подвести итоги уходящего года?

- В этом году я создала шоу «Одержимость», о таком проекте я мечтала всю жизнь. Его премьера прошла 25 ноября в концертном зале «Москва».

В 2024 году начинается мой гастрольный тур - первое шоу состоится в Санкт-Петербурге в MTC Hall.

Также я записала трек под названием «Слезы моих бывших» с хорошим классным продакшеном. В общем, у меня отличный год.

И каждый день моей жизни – это праздник. Если говорить о наступающем годе, то я надеюсь только на хорошие события. Испытаний в моей жизни было достаточно, и я верю, что они все в прошлом.

Еще я знаю, что являюсь ньюсмейкером. Все вы спрашиваете меня - не важно, о чем, но важно, чтобы мой комментарий прозвучал. Это дает рейтинги и статус изданию. Все, что происходит в моей жизни, всегда интересно!

- Как планируете провести новогоднюю ночь?

- Вы знаете, если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Я ничего не планирую. Как пойдет, так и пойдет. Но знаю точно, что 2 или 3 января я полечу на Мальдивы и вернусь ко дню рождения 20 января.

А вообще, как я уже отметила, у меня каждый день праздник! Я сказала Ренату и Константину, что огоньки на моем доме и на елке, которая растет во дворе, зажигаются каждый день. И при этом неважно, есть ли повод для праздника или нет.