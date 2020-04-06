Анастасия Волочкова: «Самоизоляция – шанс побыть собой»

Самоизоляция – изначально пугающее слово. Но всегда же важен контекст. В случае, когда можно временно переждать гуляющую по миру заразу, самоизоляция уже слышится как спасение. И, поверьте, сейчас это самое правильное восприятие.

Коронавирус месяц назад вызывал недоумение. Ну, какая-то простуда и где-то далеко от нас. А теперь – здрасьте, пожалуйста.

Признаюсь, лично у меня он не вызывает ни ужаса, ни страха. Спокойствие всегда со мной. И сейчас тем более. Причина проста: дом – действительно моя крепость.

И дело не в том, что это дворец с прекрасным участком, лужайкой, баней и гостевым строением, просто в настоящий момент тут я реально защищена. Собственно, как и вы, если тоже предпочитаете переждать угрозу здоровью в квартире.

Скажите, мол, в четырех стенах скучно. Серьезно? Тогда поделюсь своей жизнью на карантине. Да, моя самоизоляция проходит во многом у балетного станка. Ну а как иначе? Лениться из-за вынужденных «каникул» – это растратить себя на пустоту и обрюзгнуть.

Извините за интимную подробность, но даже лежа на диване я регулярно качаю пресс. Любовь к себе – отличное противоядие от любых невзгод.

Но любить себя без постоянного развития – занятие глупое. Это намек на то, что появилось время на чтение. Выбирайте классику или что-то современное, это куда лучше бесконечного смотрения телевизора или тыкания кнопок в телефоне.

Еще в период самоизоляции высвобождается время на обдумывание новых планов, как и на их реализацию. Про реализацию ни разу не шучу. На том же диване я придумала проект, который презентую для всех уже 9 апреля в своем Instagram. Это будет стриминг моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» — трансляция в режиме онлайн.

И делаю я это не просто так. Красивое шоу — хороший повод отвлечься от проблем. Мои дорогие, всех призываю оставаться дома, чтобы не искажать суть всего того, что происходит в нашем мире сегодня. Чтобы просто не подвергать опасности себя и свои семьи, учитывая этот злосчастный вирус.

И да, я предлагаю каждому человеку это «карантинное время» использовать благоразумно. Выше я назвала варианты проведения времени. Еще? По-моему, это счастье наконец побыть долго, а не привычными урывками с любимым человеком или с семьей. У кого-то может возникнуть желание, как и у меня когда-то, написать книгу, у кого-то создавать интересные картины, как это делает сейчас моя дочь.

Также мы можем позвонить всем родственникам и друзьям, с кем-то восстановить отношения, а кому-то просто сказать добрые слова. Самоизоляция – это прекрасный шанс для всех нас побыть собой, а не носиться в вечных масках.

Иногда полезно остановиться, отдышаться и просто посмотреть на себя и на мир в режиме паузы. Помните, что если и есть в мире что-то постоянное, то это изменения в нем. А конкретная ситуация делает нас опытнее, мудрее и интереснее.