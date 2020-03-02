Анастасия Волочкова: «Секс и смех продлевают жизнь»

Хорошие мои, с особой радостью делюсь с вами этими строчками. Причина вроде банальная, но все равно вызывает улыбку — приход весны.

Все-таки это особое время, когда пробуждается игривое настроение. У кого-то усиливается желание чувств, у кого-то — страсти, а кто-то просто с большим рвением достигает творческих или финансовых целей.

А еще весной мы скидываем зимние одежды и при этом не всегда довольны своим отражением в зеркале после холодных месяцев. Давайте не хмурить лоб, а поговорим как раз об уходе за собой и своим телом, попутно радуясь бьющему через оконное стекло теплому солнечному лучу.

Просто, но действенно

По мне, любой человек должен за собой ухаживать, элементарно поддерживая тело в хорошей форме. Для себя я выбираю физическую нагрузку, профессиональный массаж и русскую баню с ледяной купелью.

Кремами, честно говоря, я не пользуюсь. Что касается лица, то тут доверяюсь определенным маркам японской и корейской косметики. Как видите, все не так и сложно.

Но самое главное — любить, быть любимой и находиться в хорошем настроении. Словом, жить на позитиве. Поверьте, это лучший рецепт ухода за собой.

Минимум процедур

Если мы говорим о поддержании хорошей формы тела, то даже в домашних условиях любой человек может потратить двадцать минут в день на прокачивание пресса и поддержания в тонусе мышц спины.

Любите фитнес-клуб? Достаточно два-три раза в неделю и в удовольствие, а не с оголтелым фанатизмом — тоже вполне оптимальный вариант.

А вот если мы говорим о красоте в ее самом простом восприятии, то определенный уход за собой, естественно, необходим. Но тоже без фанатизма.

Я экономлю время в силу занятости из-за репетиций и гастролей, поэтому приглашаю проверенных специалистов к себе домой.

Скажем, татуаж бровей я делала в своих уютных пенатах, но это процедура происходит один раз и эффект сохраняется несколько лет.

Регулярно же в дом приезжает мастер Лика, которая занимается моими волосами. Кстати, укладки зачастую мне делает и наша прекрасная домохозяйка Лолочка, потому что она тоже профессиональный парикмахер.

Но знаете что? Салоны я тоже очень люблю. Если нужно ногтишки сделать на ногах и на руках, то это лучше делать в специализированном месте.

Мой любимый — это салон «Лолита» — красивый, уютный и цены там демократичные, плюс вокруг всегда собираются добрые люди. Да и гостеприимные встречи — особый кайф же, когда тебя угощают фруктами, вкусняшками какими-то… Хоть ничего не ем, но все равно внимание приятно само по себе.

Что еще? К косметологу я не хожу. Если это и случается, то крайне редко: только если меня приглашают на какие-то маски или массажи для лица. Честно, на это жалко всегда время.

Но в хорошем салоне иногда можно себе позволить приятные аппаратные процедуры. Никакими иголками и инъекциями я не пользуюсь. Искренне боюсь всякого инородного вмешательства в организм. Я за естественную красоту.

И знаете, еще мной замечено, что добрые, позитивные и светлые люди всегда остаются молодыми и красивыми. Не забывайте об этом. Но едем дальше…

Моя особая специфика

Замечу сразу: я никому ничего не советую, а просто рассказываю о себе и своих предпочтениях.

Итак, профессиональный массаж в моей жизни случается два раза в неделю. Мои поклонники, конечно, знают и про регулярное посещение русской бани, и про обливание холодной водой.

У меня настолько закаленный организм, что я реально могу запрыгнуть в ледяную купель зимой рано утром и даже без бани, попутно разбив топориком лед, покрывший за ночь поверхность бочки с водой. Но я не могу подобное советовать людям, которые никогда этого не делали. Это может привести к простуде, как минимум.

Почему это стало частью моей жизни? Сочетание бани и холодной воды — полезно для моих сосудов. Контраст температур играет свою роль. Кстати, поддавать на камни в сауне я люблю не отварами какими-то, а той же водой, в которой замачиваются веники.

А если предварительно посыпать камни обычной пищевой солью, то последующий пар крайне полезен, так как очищает легкие и дыхательные пути.

Я просто привычна к закаливанию, к работе со своим организмом. Скажем, зимой, вернувшись из Таиланда, реально хожу в шортиках и коротких платьях.

За прошедший месяц я только пару раз надела свои чулки — и то это было по случаям выходов на какие-то мероприятия. А так добраться из дома до тренировочного комплекса я могу с голыми ногами, но спрятанными в любимые чуни-угги.

Секс — это тоже про красоту

Я не понимаю этой табуированности темы интимного удовольствия. Мы все же живем в XXI веке!

В моем понимании, чем больше секса — тем лучше. Четыре раза в неделю — просто отлично. Секс и смех продлевают жизнь.

Поэтому если у вас есть хорошие гармоничные партнеры — наслаждайтесь жизнью. У нас в стране, знаете, какая проблема? Многим женщинам настолько не хватает секса и любви, что они в своей недолюбленности становятся страшными, злыми и завистливыми.

Мне кажется, при наличии любимого человека, у них не было бы времени для строчения успешным людям неприятных комментариев в «Инстаграме». Лучше бы занялись любым полезным делом.

Всех с весной! Любви, удачи и оргазмов!