Анастасия Волочкова: «Надо быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели»

Здравствуйте, мои хорошие читатели портала Teleprogramma.pro. Сегодня хочу поговорить с вами о человеческих отношениях и эмоциях — о том, что не продается и не покупается за деньги. Знаете, для меня любовь — это как вспышка, которая загорается или нет. Её невозможно создать искусственным образом или с помощью финансовых вливаний. Это качество, ради которого стоит жить. Если нет любви, то нет счастья. Для меня это действительно так.

Многие женщины задаются вопросом: как найти своего мужчину? Я отвечу: чем больше вы будете искать этого мужчину, тем дальше он от вас будет уходить. Запомните: ваш мужчина найдет вас сам. Конечно, встреча со своей второй половинкой — это дар божий, который либо дается человеку, либо нет.

К сожалению, не все отношения можно назвать идеальными. Но не нужно переставать верить. Надо просто понимать, что бывает неудачный опыт отношений, а бывает удачный. Хотя в любом случае, это опыт. Да, очень тяжело переживать предательство мужчин, разочаровываться в людях. Потому что очаровываемся мы, как правило, быстро, а разочарование приносит большую боль. Но, не переставая верить, мы сохраняем чистоту своей души, ведь мы делаем что-то доброе для мужчины, показываем свою внимательность и искренность, и делаем это не за спасибо. Даря, становимся чище сами, обогащаем свою собственную душу и от этого у нас радостно на сердце.

Очень важная составляющая отношений — сексуальность. Но если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство. Интимная близость может скрепить или разрушить отношения мужчины и женщины.

В близости, как и вообще в жизни, важно забыть о комплексах и быть самим собой. На мой взгляд, это очень важно. И мужчинам, и женщинам нужно быть такими, какие они есть. Все эти стеснения, ужимки, «прилично — не прилично» — это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми.

Но, конечно, все не может держаться только на сексе. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы с мужчиной были общие интересы — творческие, связанные с работой или в духовном плане.

Как оставаться интересной для мужчины? Нужно просто быть искренней, настоящей, любящей и уметь не только ждать от любимого, чтоб он что-то для вас сделал, а еще и дарить самой и быть для него разной. Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели. То есть надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной.

Мужчину всегда будет восхищать женщина самодостаточная, независимая. Именно это вызовет в вашем любимом уважение и он навсегда останется с вами. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого секрета счастливых отношений. Союз двух людей должен быть искренним, настоящим и построенными на доверии. Я счастлива в таких отношениях, чего и вам желаю!