Анастасия Волочкова: «Сама покупала электрику и сантехнику для дома»

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro. Сегодня расскажу вам про свой дом, который в полной мере является отражением моего «я». Он находится в подмосковном поселке в 13 км от МКАД.

Когда увидела этот дом, сразу захотела в нем жить. Особенно меня очаровала мраморная лестница, по которой теперь спускаюсь и поднимаюсь каждый день. Вообще, мне нравится все царственное, красивое, светлое. Очень люблю свободные помещения, без огромного количества мебели. Все, что связано с чистотой, благородством, светом души и пространства — это моё.

Дом оформлен в классическом стиле. Поначалу обратилась к дизайнеру. Не буду называть имени, но она меня предала. Под совершенно нелепым предлогом дизайнер отказалась от работы, понимая, что у меня не было большого количества денег на ремонт. Дело в том, что все свои средства вложила в покупку дома.

Тогда я не опустила руки, а, как обычно в сложных жизненных ситуациях, поняла, что нужно брать ответственность на себя. Самостоятельно покупала электрику, сантехнику, ездила в строительные магазины.

Случалось разное. Обманывали электрики и сантехники, по три раза платила деньги людям. Бывали моменты, когда я приезжала, садилась на эту мраморную лестницу и просто плакала, нет, рыдала от того, что люди так себя ведут. Это все было невыносимо. Но в итоге все получилось так, как я хотела.

Дизайн-проект — это полностью мои предложения. Мебель заказывала в фирме, которая делала обивку диванов в VIP-ложах Большого театра. Такую же обстановку выбрала для своего дома, только в светлом варианте, жемчужном. Вообще люблю все светлое, автомобиль Maybach у меня жемчужный, и всегда в доме есть розы белоснежного цвета.

На третьем этаже дома оборудован «Большой театр». Когда-то в Крыму встретилась с прекрасным человеком Сергеем Извариным. Ремонт еще не был закончен, а на третьем этаже, в комнате площадью 80 квадратов располагались игрушки моей дочери. С Сергеем я поделилась мечтой: всегда хотела, чтоб у меня был свой собственный домашний театр. И он пообещал подарить этот театр, но с одним условием: не подниматься на 3 этаж на протяжении полутора месяцев. И вот 20 января, в свой день рождения, вернулась с Мальдив, зашла на верхний этаж… Если сказать, что испытала культурный шок — ничего не сказать. На сцене уже играл любимый струнный квартет «Каприз», все было роскошно оформлено. В общем, это было шоу. Теперь мой «Большой театр» — это отдушина и гордость.

Часто спрашивают: удобно ли мне жить за городом и не хотела бы я переехать в центр. Если есть возможность не приезжать в этот ваш город с пробками и хаосом, то стараюсь и не покидать свой поселок. С утра занимаюсь в балетном зале, потом иду делать массаж, провожу ряд встреч, участвую в съемках — в библиотеке или в любимом Береза-баре. Здесь же у меня русская баня, ледяная купель. Красота!

Когда люди попадают в мой дом, первым делом обращают внимание на фрески, выполненные с моих портретов. Картины были написаны питерскими художниками для бала, который проходил в 2003 году в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, где впоследствии состоялась моя свадьба. Да, в гостиной и других комнатах много моих портретов, потому что это мой дом, дом мечты Анастасии Волочковой. Повторю, дом полностью отражает меня: светлую, красивую, интересную, яркую, царственную. Этого же я желаю и всем: жить в доме своей мечты!