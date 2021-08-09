«Он не монстр»: Инна Чурикова заступилась за Олега Меньшикова после скандала в Театре Ермоловой

Общественность продолжает обсуждать скандал в Театре Ермоловой. Недавно стало известно, что уведомление об увольнении из коллектива получили 18 артистов. Как писали в СМИ, подавляющую часть артистов, которых планируется уволить, составляет гвардия бывшего худрука коллектива Владимира Андреева и актрисы старше 40 лет.

Причиной массового сокращения штатов руководство театра назвало оптимизацию ресурсов на фоне пандемии.

Склонен ли худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков к таким жестким, бескомпромиссным поступкам, как массовое увольнение? И как складывается ситуация в других театрах?

С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая неплохо знакома с актером.

— К сожалению, я не в курсе подробностей той ситуации, которая произошла в Театре Ермоловой. А что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в Ленкоме и в Театре Вахтангова никого не увольняют. Хотя положение везде одинаковое, — поясняет Инна Михайловна.

Если зритель не ходит в театр, то это прежде всего предупреждение режиссерам. Значит, нужно придумывать что-то, чтобы ситуация изменилась.

— А знакомы ли вы лично с Олегом Меньшиковым?

— Да. И он всегда производил на меня только хорошее впечатление. Олег — умный, ироничный, талантливый.

— Как вы думаете, способен ли Олег Меньшиков на те поступки, которые ему приписывают в прессе? Например, в СМИ пишут, что прежде всего под его раздачу попали актрисы старше 40 лет…

— Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать. Не думаю, что талант исчезает с возрастом. Иногда пожилой человек моложе молодого.

Напомним, о массовом увольнении актеров Театра Ермоловой впервые сообщил Телеграм-канал «Закулиска» еще в конце июля. Артисты рассказали журналистам разных изданий, что под раздачу попали преимущественно актеры гвардии бывшего худрука театра Владимира Андреева и актрисы старше 40 лет. В списке кандидатов на увольнение оказалась даже известная актриса, дочь Анатолия Папанова Елена.

Артисты признались, что с приходом Олега Меньшикова из репертуара исчезло более 20 спектаклей, поставленных еще при Владимире Андрееве. Из-за этого многие штатные актеры фактически лишились работы, а новый худрук задействовал в постановках преимущественно приглашенных звезд и своих студентов.

Чуть позже актриса Василиса Пьявко разместила у себя в Фейсбуке открытое письмо Олегу Меньшикову, где отразила суть всех претензий к нему. Но пока оно осталось без ответа. Известно, что на сегодняшний день планируется уволить 18 актеров.

Опальные артисты уже обращаются в разные инстанции, в том числе и к председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. Также они намерены собрать большую пресс-конференцию и рассказать всю правду о своем положении.

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