Анна Калашникова: «В Испании паникеры говорят о трупах в Москве возле подъездов. Бред!»

Ситуация с коронавирусом сегодня волнует всех. У меня есть своя квартира в Испании, и я собиралась туда с семьей в ближайшее время, но из-за сложившейся ситуации поездку пришлось отменить. Я пообщалась с соседями по дому в Испании и они меня немного успокоили, но в то же время напугали.

Моя квартира находится в Торревьехе – это город в провинции Аликанте в юго-восточной части страны на побережье Коста-Бланка. Соседка сказала мне, что у них все серьезно, люди сидят дома, выходят только за продуктами и в аптеку.

В Испании, по ее словам, паникеры распространяют очень много ложной информации. Например, местным жителям приходят СМС-ки о том, что в Москве чуть ли не трупы возле подъездов лежат! Бред! На самом деле такого нет. В магазинах тоже все есть, дефицита нет.

Но вирус действительно опасный, много смертей. Даже у моей соседки два знакомых заболели коронавирусом, но одного уже выписали, другой — в больнице.

Больные точно есть, люди пожилого возраста подвергаются самой большой опасности – сегодня появились симптомы, к вечеру может уже наступить удушье и людей уже не спасти.

К сожалению, в России не все понимают, что лучшая защита – самоизоляция. Многие люди выходят в магазины, в аптеки и просто гуляют. Я не считаю это самоизоляцией.

Мне приходится по работе выезжать в город, но это касается только работы, поэтому я сократила контакты с семьей. Мои родители и ребенок сейчас живут за городом, важно в такой ситуации думать о близких.

Я не навожу панику, но веду себя максимально аккуратно и стараюсь не посещать места большого скопления людей, занимаюсь иммунитетом — прохожу курс капельниц, пью витамины.

Многие сейчас утверждают, что якобы вирус вообще выдумка. Нет! У меня есть знакомые, которые уже столкнулись с коронавирусом в России.

Да, у кого-то симптомы протекают как ОРВИ, но отрицать вирус точно нельзя. Лучше берегите себя и своих близких, ведь мы до конца еще все не знаем, на что этот вирус способен, как его лечить и какие потом будут последствия. Будьте здоровы!