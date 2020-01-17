Анна Калашникова: «Новогодние каникулы я провела в отеле, ночь в котором стоит от 107 000 рублей»

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro! Новогодние каникулы я провела на острове Сен-Барт в Карибском море, который называют островом миллиардеров.

Только билет эконом-класса на рейс до этого «райского уголка» стоит от 170 тысяч рублей. Бизнес и первый классы, разумеется, обойдутся в разы дороже.

Гостиниц тут крайне мало, а трехзвездочных и ниже нет совсем. В основном, все живут на виллах, стоимость которых варьируется от тысячи долларов за ночь.

Средняя цена ночи в отеле – 107 000 рублей, а переночевать в легендарной гостинице Eden Rock обойдется от 200 000 рублей. Еда тут качественная, но тоже дорогая. Салаты стоят от 2-3 тысяч рублей и так далее.

Я давно мечтала посмотреть Сен-Барт. Из зарубежных звезд, помимо Ди Каприо, тут любят отдыхать сэр Пол Маккартни, Джаред Лето, Уилл Смит, члены британской королевской семьи, а также президент США Дональд Трамп. Последний имеет на острове свою виллу, которой в прошлом году был нанесен серьезный ущерб ураганом «Ирма».

В Сен-Барте очень красивые дикие пляжи с белоснежным песком. Это место также славится роскошными ресторанами, магазинами от известных модельеров, причалами для яхт. Мне кажется, это одно из самых чудесных мест, которые мне удалось посетить – начало 2020 года прошло как надо.

Сен-Барт считается самым светским островом, я думаю, об этом слышали все. Добираться сюда совсем не просто, поэтому многих останавливает сама дорога.

Но, учитывая гостей Сен-Барта, думаю, сюда прилетают на своих самолетах, кораблях и вертолетах. Кстати, в Сен-Барте про лодки и яхты всегда говорят именно «корабли».

Без приглашения пройти на закрытую вечеринку здесь невозможно, везде «свои» люди, но я уверена, что попасть на Сен-Барт обязательно хотя бы раз в жизни надо.

Почему один раз? Потому что в мире очень много удивительных мест, куда я еще хочу обязательно попасть в этом году. Сен-Барт – самый настоящий люксовый отдых и приезжать сюда надо только с круглой суммой на карточке, иначе здесь просто нечего делать, ведь цены действительно высокие на все.

При этом, здесь можно завести шикарные связи и контакты – я слышала, что многие приезжают на этот остров именно для этого. В общем, отдохнула я шикарно и готова покорять новые горизонты!

А вы как провели новогодние каникулы? Рассказывайте в комментариях!