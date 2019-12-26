Анна Калашникова: «Голубые огоньки» не должны превращаться в «нафталин». XXI век на дворе!»

Тема новогодних «Голубых огоньков» в нашей стране всегда одна из самых острых, особенно накануне Нового года. Пожалуй, эра телевизоров уже закончилась, сейчас все в интернете, но возле экранов каждый год нас собирают именно новогодние концерты в ночь с 31 декабря на 1 января.

Я не могла обойти эту тему стороной и захотелось высказать свое мнение. Согласитесь вы с ним или нет — ваше право. Слышала очень много негатива по поводу того, что на экранах одни и те же артисты. Соглашусь с этим. Я очень уважаю своих коллег-артистов, считаю, что те, кто сейчас в топах и очень давно на сцене, действительно этого заслужили, но давайте не будем забывать о молодых талантливых ребятах.

Я всегда поддерживала и поддерживаю новые имена. Считаю, что «Голубые огоньки» не должны превращаться в «нафталин», ведь крайне важно расширять аудиторию, охватывая новые сегменты, знакомить людей с новыми прекрасными талантами. Я уважаю наших великих артистов, но действительно не понимаю, что в новогоднюю ночь смотреть молодым ребятам. У них уже есть свои приоритеты, свои кумиры и крайне необходимо начать уже наконец охватывать и эту аудиторию.

Даже за 2019 год в топах появилось очень много хороших песен, крутых артистов, имена которых уже всем известны. Они собирают концертные залы, ездят в туры. Наша эстрада и музыкальная сфера должны развиваться и идти в ногу со временем, телевидение и радио должны становиться более лояльными. XXI век на дворе!

У нас многие восхищаются Америкой – говорят, что там все вперед на 100 шагов, но ведь мы сами абсолютно никак не даем нашей индустрии развиваться. Я недавно была на «Песне года» и там так по-доброму шутили участники, что нам еще очень далеко до Билли Айлиш, нам вполне себе можно создавать Бритни Спирс, ведь мы где-то в нулевых по сравнению с мировым музыкальным миром. Согласитесь, в этом ведь есть правда?

Мы боимся нового. Каналы боятся потерять рейтинги, радиостанции взять новый трек, артисты в итоге боятся экспериментов и штампуют просто мало-мальски коммерческую музыку «как у всех». Замкнутый круг.

Сейчас существуют огромные возможности и «Голубые огоньки» можно расширять, дублировать в новом формате, создавать новые проекты, в конце концов, делить на блоки и части, притягивать новую аудиторию. Я за то, чтобы мы наконец впустили в наш мир шоу-бизнеса новые имена, их идеи и мысли, давали артистам свободу. Поколение Z сейчас очень продвинутое. Я не говорю о том, что во главе должны быть они, но считаю, что их идеи очень даже можно ставить в основу. Посмотрите на тот же Тик-Ток и блогеров там.

Так или иначе, важно принять наш мир со всеми его обновлениями, цифровыми технологиями, появлением новых музыкальных тенденций, артистов, имен. Очень хотелось бы жить действительно в 2020 году, а в не 1999. Ведь наш мир очень разнообразен и чудесен! Если наконец артистам позволят делать то, что они хотят, поддержат их начинания, то когда-нибудь и у нас будет своя Билли Айлиш. Качественная и хорошая музыка — это одно. Но мир каждый день развивается, появляются новые тенденции, новое звучание, новые авторы. Давайте позволим этому быть!