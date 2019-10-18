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Анна Калашникова назвала самые тусовочные заведения на Ибице, которые стоит посетить

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Анна Калашникова назвала самые тусовочные заведения на Ибице, которые стоит посетить
Певица Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Здравствуйте, дорогие читатели! Еще одна моя колонка — о путешествиях. Надеюсь, советы и рекомендации будут полезны всем тем, кто, как и я, постоянно в пути и в движении.

Начнём с того, что я не была на Ибице семь лет. Очень хотелось сюда вернуться, чтобы освежить воспоминания того времени, когда представляла Россию на мировом конкурсе Miss Pacha Model Awards Мoscow. Но все время не получалось — было очень много работы, родился ребёночек, не до путешествий.

Поделюсь с вами открытиями, которые я сделала в этом году. Прежде всего, отель Ibiza Gran Hotel. Это потрясающие виды, прекрасное обслуживание и комфорт. Вернулась бы сюда еще.

Певица Анна Калашникова. Фото
Певица Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Говоря о ресторанах, надо упомянуть Heart Ibiza, расположенный в том же отеле. Шикарный проект испанского звездного шеф-повара Феррана Адриа и Гай Лалиберте — основателя театральной развлекательной компании Cirque du Soleil. Невероятная, волшебная атмосфера праздника ощущается, когда только заходишь в заведение. Это было классное шоу настоящих профессионалов, гастрономическое волшебство, первоклассная публика и персонал выше всяких похвал.

Еще одно из моих любимых мест на Ибице теперь — это  ресторан Lio. Люблю заведения такого уровня. Люди одеты с иголочки, шикарный интерьер, потрясающая кухня и бесподобное представление. Все певцы  и танцоры исполняют номера вживую, а их шикарные костюмы поражают воображение. Если вы когда-нибудь окажетесь на Ибице, то обязательно загляните сюда.

Певица Анна Калашникова. Фото: Личный архив
Певица Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Всем известно, что Ибица — одно из самых тусовочных мест на планете. Я уже немного отдалилась от всех этих клубных историй, но для того, чтобы отлично погулять ночью, по-моему, достаточно просто выйти на улицу и выбрать себе место. Из каждого клуба гремит музыка, везде вас рады видеть. Могу посоветовать клубы Pacha, Amnesia, Hi, Privilege, Sankeys, Es Paradis, Eden.

Расскажу подробнее про Pacha. Это легендарное заведение на Ибице, которое очень ценят местные жители и чаще других посещают иностранные туристы. Считается, что впервые приехавшие путешественники должны начать рейд по клубам именно с Pacha. Цены на вход зависят от вечеринки, в среднем от 40 евро.

Певица Анна Калашникова. Фото
Певица Анна Калашникова. Фото: Личный архив

А вот клуб Privilege считается самым большим клубом в мире, в него могут поместиться большинство других заведений Ибицы, да и вид у него просто поразительный. Самым же красивым клубом с потрясающим интерьером на острове считается El Paradis. Просто райское место! Кстати, здесь проходят знаменитые вечеринки с неоновыми красками и очень крутые водные вечеринки.

Если говорить о достопримечательностях, то на Ибице есть, что посмотреть. Конечно, если после ночных тусовок у вас будут силы. Я, например, встречала закаты и рассветы с прекрасным видом, поднималась на крепость Castillo de Ibiza Dalt Vila, которая является Всемирным Наследием ЮНЕСКО. Здесь каждый найдёт досуг по душе.

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Анна Калашникова назвала самые тусовочные заведения на Ибице, которые стоит посетить
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