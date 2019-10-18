Ольга Казаченко: «Бывший муж обвиняет меня в алкоголизме — хочет отвлечь внимание от себя»

Добрый день, уважаемые читатели Teleprogramma.pro. Хочу прокомментировать цикл программ, который недавно прошел по одному из федеральных каналов. Снова мой бывший муж со своим директором поливали меня и мою семью грязью. Чего там только ни придумали, порой, было даже смешно, особенно то, что я забеременела от куриного бульона… Но обо все по порядку!

Если честно, мне казалось что эта история давно потеряла смысл — я выиграла все суды по искам от своего бывшего, доказала во всех инстанциях, что я не врунья и не мошенница, поэтому этот вдруг возникший «караван» небылиц меня, мягко сказать, поразил.

Конечно же, я никогда не сбивала на машине Иру Аманти, тем более со своей почти девяностолетней бабушкой, как она утверждала в передаче. Более того, я видела ее в последний раз в 2014 году, когда она напала на меня в павильоне Мосфильма, туда я пришла с мамой на выступление бывшего мужа. А после этого мы встретились лишь на ток-шоу в 2016 году, куда была вынуждена прийти после угроз и действий Вадима Казаченко.

Ну, а история про куриный суп, который я сварила мужу, а потом он заснул, а я оказалась беременной, думаю, в комментариях вообще не нуждается. Как такая больная фантазия могла прийти нормальному человеку в голову — не очень понятно.

Было много сказано о моем якобы алкоголизме. Но глядя на тех, кто меня обвиняет в этом, возникает вопрос: кто же на самом деле пьет? Может, Вадим хочет таким образом отвлечь внимание от себя?

Очень обидно было за свою маму, которую Ира обзывала и оскорбляла в передаче. Очень переживала и за Владу, сестру моего сына Филиппа по отцу, с которой мы делали ДНК-тест. Ее назвали нанятой актрисой, а на ее маму вылили ушат грязи, хотя ее нет в живых. У нас есть официальный медицинский документ, но, наверное, я зря ожидала такта от человека, предавшего своих детей.

В программе, наконец, прозвучало условие Иры Вадику: либо он идет со мной на паперть, либо работает с ней дальше. Понятно, что он выбрал работу. Еще Аманти заявила, что он должен ей денег. Мне одно непонятно: зачем было самим же разрушать построенную легенду о любви, говоря о таком публично. По-моему, это очень унизительно для женщины удерживать мужчину долгами и обязательствами…

А еще многие упрекали меня в меркантильности. И вот на программе озвучили, что, когда мы вступали с ним в отношения, у него не было ни работы, ни денег.

Самое неприятно, что Аманти третирует не только меня и моего ребенка. Достается каждому, кто меня поддерживает. Андрею Ковалеву Вадим плюнул в лицо, когда тот стал на мою защиту. Ане Калашниковой обрывают телефон с угрозами и выливают потоки помоев в социальных сетях. А на моего юриста Катю Гордон (она стала защищать меня, когда я была на 7-м месяце беременности) обрушили целый град судебных исков.

До сих пор не могу понять, зачем Ирина Аманти публикует свои посты в соцсетях против меня: все суды по искам от Вадима я выиграла, мне не пришлось платить миллионы, которые он требовал у меня. Их первоапрельский брак давно признан недействительным, все ДНК-тесты сделаны, свой дом я отстояла. А эта программа, надеюсь, открыла людям глаза на многое, и после всего этого непонятно,что еще нужно кому-то доказывать.

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