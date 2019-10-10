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Звезда сериала «СашаТаня» опубликовала фото в естественном виде

42-летняя актриса удивила своим подписчиков тем, что отказывается меняться.

Звезда сериала «СашаТаня» опубликовала фото в естественном виде
Валентина Рубцова с дочерью Софией. Фото: Иван Вислов/КП

Актриса Валентина Рубцова решила порадовать подписчиков новым фото, сделанным без использования каких-либо фильтров, а главное — абсолютно без мейкапа. Артистка, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня» опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она предстала в максимально естественном образе. 

«Нет — мейк ап, нет — фильтр, да- солнце, да — чистая голова, да — хорошее настроение! И традиционный вопрос — моете голову по четвергам?» — написала 42-летняя актриса. Подписчики поспешили забросать любимую звезду комплиментами. «Натуральная красота«, «Такая милая и естественная…», «Вы такая естественная-сейчас в наше время редко таких встретишь! Так держать!!!» — написали фолловеры. 

Ранее актриса признавалась, что хорошую форму ей помогают регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и южный климат — большую часть времени Валентина живет в Сочи с семьей. 

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Тэги:

"САШАТАНЯ""Универ"Валентина Рубцовафото без макияжа
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Звезда сериала «СашаТаня» опубликовала фото в естественном виде
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