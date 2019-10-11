Анна Калашникова: «В Монако яхты бизнес-класса стоят от 119 миллионов евро!»

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro! Сегодня собрала все свои мысли, чтобы поделиться с вами впечатлениями от международной выставки яхт Monaco Yacht Show 2019.

Это одно из самых лучших и самых продуманных яхт-шоу в мире, место, которое стоит посетить хотя бы однажды, чтобы запомнить навсегда. Выставка проводится с 1991 года. Ведущие компании представляют новинки в мире яхтинга и знакомят общественность с последними трендами.

В Монако живут мои друзья, и практически ежегодно я здесь бываю. В этом году на выставке удалось увидеть сотни роскошных суперяхт. Практически все ключевые игроки яхтенной индустрии съехались сюда в эти дни.

Что меня поразило? 106-метровые и 110-метровые лодки, 80-метровая яхта Excellence и Nobiskrug Artefact. Еще очень запомнилась лодка Oceanco DreAMBoat, которая принадлежит владельцу команды американской Национальной футбольной лиги. Если честно, я не знаю, как это описать, потому что это надо видеть своими глазами!

В России, конечно, подобную выставку не увидишь. Что касается цен на яхты, то они, смею вас заверить, сумасшедшие – от 119 000 000 евро. И это только начало!

Напомню, что я — фанат машин, поэтому, кроме яхт, отправилась посмотреть раритетные и роскошные автомобили, которые также были представлены на выставке. От Mercedes до Range Rover и даже мотоциклы BMW.

Это выставка лакшери-уровня и публика здесь соответствующая. Мероприятие рассчитано на очень богатых людей и коллекционеров. Здесь не бегают толпами дети и не прогуливаются просто так зеваки. На выставке возможны и частные визиты, которые бронируются заранее. Также клиенты могут совместить это мероприятие с посещением самых лучших клубов и ресторанов. Проводится саммит для владельцев яхт, клиентов и брокеров, можно послушать экспертов.

Кроме вечеринок открытия и закрытия Monaco Yacht Show 2019, я посетила благотворительное мероприятие Gala for the Global Ocean, которое в третий раз прошло на террасах оперы Монте-Карло. Вырученные средства пошли на поддержку инициатив Фонда князя Альбера II, посвященных океану: развитию морских охраняемых районов, защите находящихся под угрозой исчезновения морских видов, смягчению последствий изменения климата, поощрению инноваций и борьбе с пластиковым загрязнением.

Среди гостей вечера было немало звезд, в том числе Николь Кидман, Гвен Стефани, Адриана Лима, Ума Турман и многие другие. На спасение океана удалось собрать более 26 миллионов долларов.

Уровень мероприятия почувствовался сразу же! Я была на многих выставках в Москве, летала и в Санкт-Петербург, Канны, Дубай и города Америки, но такого масштаба не видела. Нравится, что люди понимают, с какой аудиторией имеют дело. Если бы по выставке носились дети и ходили все подряд, это автоматически «удешевило» мероприятие в глазах потенциальных клиентов. В целом в эти дни в Монако слетаются люди со всего мира, разных национальностей и профессий, обмениваются контактами и связями, что очень полезно для бизнеса.

Я, конечно, тоже мечтаю о яхте, но не очень понимаю, зачем она нужна в Москве. Так что лучше замахнуться на еще одну недвижимость в тех краях, где яхты актуальны, а потом уже строить планы. Ну а коллекционерам и искушённым бизнесменам могу смело советовать Monaco Yacht Show. Если яхта вам пока не требуется, то вы точно сможете присмотреть там автомобиль. В России они актуальны всегда!