Блеснула красотой в воде: Таюрская из Little Big сразила постройневшей фигурой в мини-бикини

Группа Little Big стала очень популярна за последние несколько лет. Большая волна славы накрыла коллектив, когда их выбрали для участия в «Евровидении» от России, но на знаменитый песенный конкурс они так и не поехали. Одной из самых ярких артисток в группе многие считают Софью Таюрскую, которая закрутила роман с коллегой Ильей Прусикиным.
Примечательно, что Софья не только поет, но и часто участвует в фотосессиях. Она не боится демонстрировать красоту своей фигуры. Отношения с Ильичем, как называют ее возлюбленного, не мешают певице делать то, что она хочет. На этот раз артистка решила поделиться горячими кадрами с фотосессии в бассейне.
Таюрская позировала в полосатом мини-бикини под зебру. Она окунулась в воду, блеснув роскошным декольте. При этом певица была с макияжем, поэтому нырять не стала. Она продемонстрировала также плоский живот и упругие бедра. Поклонники заметил, что солистка популярной группы похудела. Ее осыпали комплиментами.
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«Какая же красота», «Вау», «Ох, какая», «Так похудела», «Ого, а где пышные бедра?», «Даже не сразу узнала», «Такая куколка», «Как-то преобразилась», «Ну просто слов нет», «Купальник привлек внимание», «Красивые формы, глаз не оторвать», «Бомбически», — прокомментировали пост подписчики.
Софья Таюрская. Фото: соцсети звезды