Блеснула красотой в воде: Таюрская из Little Big сразила постройневшей фигурой в мини-бикини

Таюрская позировала в полосатом мини-бикини под зебру. Она окунулась в воду, блеснув роскошным декольте. При этом певица была с макияжем, поэтому нырять не стала. Она продемонстрировала также плоский живот и упругие бедра. Поклонники заметил, что солистка популярной группы похудела. Ее осыпали комплиментами.

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