Билли Айлиш рассказала, как одурачила зрителей своим двойником

Билли Айлиш не зря называет себя «плохим парнем» (bad guy). В новом интервью молодая певица призналась, что одурачила своих фанатов на музыкальном фестивале Coachella 2022 года, и никто не знал об этом обмане до ее собственного признания.

В начале своего выступления 20-летняя Билли выпустила на сцену своего двойника, а сама переоделась и прошмыгнула мимо зрителей.

«В начале Coachella у меня был двойник, одна из танцоров моего шоу. Я одела ее в шоу-образ, который я носила раньше. У нас есть черный парик, мы сделали на нем пучки, дали девушке маску и солнцезащитные очки, также она носила мои туфли и мои носки, — рассказала Айлиш в подкасте Мэтта Уилкинса. — Я поставила ее в задней части сцены, и она стояла там, пока горел свет. И все думали, что это я. Никто так и не узнал, что это была не я. А пока она стояла там, я надела большой черный плащ, дорожный жилет, капюшон и очки».

Пока зрители думали, что певица стоит далеко от них, Билли неожиданно появилась прямо посреди первых рядов, чем очень удивила публику. В YouTube нашлась фанатская запись этого выступления.