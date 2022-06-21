Бигуди и майка: Агата Муцениеце засветила роскошное декольте на камеру

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент от сериала «Закрытая школа» до фильма «Тобол».

Также многие ее знают, так как артистка состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Но после развода звезда забрала наследников и стала жить в своей старой квартире в Москве.