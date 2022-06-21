Бигуди и майка: Агата Муцениеце засветила роскошное декольте на камеру

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент от сериала «Закрытая школа» до фильма «Тобол».
Также многие ее знают, так как артистка состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Но после развода звезда забрала наследников и стала жить в своей старой квартире в Москве.
Недавно Прилучный увез наследников в Турцию на отдых. А Муцениеце успела вернуться со съемок в Москву и порой проводит вечера в караоке или на мероприятиях с друзьями. После развода она стала одеваться более женственно. Артистка признавалась, что постройнела.
На этот раз она поделилась кадрами, на которых предстала в бигуди и майке с кружевом. Агата решила похвастаться закатом и видом на город из небоскреба, но при этом она сверкнула прелестями на камеру.
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали экс-жену Прилучного комплиментами.
«Какая красивая», «Ой, вы прям отчаянная домохозяйка, красивая и роковая», «Ох, такая хорошенькая», «Агата, вы прелесть», «Обожаю вашу родинку в декольте», Вы только хорошеете после развода», «А ват идут бигуди», «Любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.