Безупречный живот и ноги от ушей: Лопырева в мини-бикини цвет сочной травы оголила изящные изгибы фигуры

Виктория Лопырева является медийной персоной. Она в свое время стала обладательницей «Мисс Россия». Блондинка стала телеведущей, не раз дефилировала по подиуму.

После свадьбы с Игорем Булатовым на родила сына Марка Лео. При этом она продолжает работу и успела переехать в Дубай, где часто выходит в свет.