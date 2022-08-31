Безупречный живот и ноги от ушей: Лопырева в мини-бикини цвет сочной травы оголила изящные изгибы фигуры

Виктория Лопырева является медийной персоной. Она в свое время стала обладательницей «Мисс Россия». Блондинка стала телеведущей, не раз дефилировала по подиуму.
После свадьбы с Игорем Булатовым на родила сына Марка Лео. При этом она продолжает работу и успела переехать в Дубай, где часто выходит в свет.
Этим летом Виктория много путешествовала. Она приезжала в Россию, а также успела отдохнуть в Турции. Блондинка не так давно отпраздновала свое 39-летие.
Она часто носит женственные наряды от мини-юбок до струящихся платьев. Лопырева вернулась в форму после родов. На этот раз она поделилась пикантным кадром.
Модель покаталась на яхте. Она решила позировать в мини-бикини цвета сочной травы. Виктория не побоялась оголить плоский живот и показать длинные ноги. Блондинка повернулась к камере в пол оборота. Лопырева решила выставить напоказ свои бедра. Она также похвасталась бронзовым загаром.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Ее осыпали комплиментами. Многие поразились тому, в какой форме находится модель.
«Роскошная», «У вас бесподобная фигура», «Ну что за блондинка! Ноги просто потрясающие», «Какие идеальные пропорции», «Ножки просто изумляют!», «Просто лань», «Ох, ослепила», — стали писать подписчики.