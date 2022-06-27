Без юбки и стеснения: Рудова в одной рубашке засветила свои загорелые формы на яхте

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в картине «Татьянин день», а не так давно артистка снялась в новых проектах.

Ей довелось поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Каждый раз блондинка облачается в яркие образы, подчеркивая достоинства фигуры.