Без юбки и стеснения: Рудова в одной рубашке засветила свои загорелые формы на яхте

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в картине «Татьянин день», а не так давно артистка снялась в новых проектах.
Ей довелось поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Каждый раз блондинка облачается в яркие образы, подчеркивая достоинства фигуры.
Рудова не раз жаловалась, что режиссеры предлагают ей однообразные роли. Она заверяет, что в настоящей жизни не любит носить откровенные наряды. При этом в ее гардеробе много мини-платьев и корсетов.
А теперь артистка готовится к поездке на море. Она решила поделиться кадрами, снятыми ранее на курорте. Наталья позировала в одной рубашке на яхте. Она обнажила свои загорелые бедра, отказавшись от юбки. Актриса изящно изогнулась, показав фигуру во всей красе.
Поклонники осыпали комплиментами 38-летнюю звезду. Рудова поразила их своей подтянутой фигурой. «Ну прям ангел», «До чего вы красивая», «Выглядите изумительно», «Ох, что за дива», «Любуюсь вашей фигурой», «Ножки, как у грациозной лани», «Получилось так эффектно», «Ну что за дива, фигура богини», — прокомментировали кадры подписчики.
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