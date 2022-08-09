Без ретуши и фильтров: Ирина Шейк в модном купальнике и на каблуках показала идеальные формы на отдыхе

Ирина Шейк прославилась на весь мир. Уже давно она является одной из ведущих моделей и регулярно участвует в Неделях моды в разных странах. Российская красавица предпочла уехать жить в США.
Там она растит дочку Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. С возлюбленным звезда рассталась.
На этот раз Ирина решила провести время на Ибице. Она приехала на популярный испанский курорт с друзьями. Компанию ей составил Риккардо Тиши, креативный директор брендов Givenchy и Burberry. Они дружат много лет. Модель все чаще делится пляжными кадрами. В 36 лет она не перестает хвастаться своими формами.
На этот раз топ-модель устроила непрофессиональную фотосессию. При этом она позировала в неоновом купальнике с высокой посадкой бикини.
Ирина также надела мюли на каблуке и накрасила губы алой помадой. Она решила продемонстрировать рельефный пресс и длинные ноги. При этом звезда отказалась от ретуши и фильтров.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Шейк. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за леди», «Вау, какая фигурка», «Выглядите просто роскошно», «Это так стильно и вкусно», «Безумно хороша», «Ноги бесконечные», «Модель! Профессия в крови», «Ох, какой пресс», «Ну очень крутая», — стали писать пользователи Сети.