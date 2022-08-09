Без ретуши и фильтров: Ирина Шейк в модном купальнике и на каблуках показала идеальные формы на отдыхе

Ирина Шейк прославилась на весь мир. Уже давно она является одной из ведущих моделей и регулярно участвует в Неделях моды в разных странах. Российская красавица предпочла уехать жить в США.

Там она растит дочку Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. С возлюбленным звезда рассталась.