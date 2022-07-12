Без макияжа и укладки: обнаженная Бузова оказалась перед камерой в одном полотенце

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру телеведущей. Примечательно, что она покинула шоу «Дом-2» и теперь ведет новые проекты. Также артистка продолжает выступать на сцене. Лишь в личной жизни блондинка пока не обрела счастье.
Примечательно, что в последнее время звезда часто делится пикантными кадрами. Поклонники считают, что она делает это ради таинственного возлюбленного.
Уже больше двух недель Ольга находится в Африке на съемках. При этом она зачастую хвастается нарядами. Также телеведущая делится кадрами, на которых демонстрирует постройневшую фигуру.
На этот раз блондинка запечатлелась обнаженной. Свои прелести она прикрыла полотенцем. Бузова была без макияжа и укладки. По всей видимости, она только приняла душ.
Сама звезда посетовала, что так много работает, что стала путать дни и числа. Ольга находилась в хорошем настроении. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Но нашлись и те, кто осудил ее за смелые кадры.
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«Тебе бы пошла скромность», «Для съемок обычно одеваются», «Полотенце на чем держится?», «Фильтров наложила пачку», «Очень загорелая», «Хорошенькая», «Опять за старое», «Без макияжа всегда свеженькая», — стали писать подписчики.