Без макияжа и укладки: обнаженная Бузова оказалась перед камерой в одном полотенце

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру телеведущей. Примечательно, что она покинула шоу «Дом-2» и теперь ведет новые проекты. Также артистка продолжает выступать на сцене. Лишь в личной жизни блондинка пока не обрела счастье.

Примечательно, что в последнее время звезда часто делится пикантными кадрами. Поклонники считают, что она делает это ради таинственного возлюбленного.