Без макияжа и с голым животом: Каролина Севастьянова сразила поклонников пикантным фото

Каролина Севастьянова уже давно стала чемпионкой. Она посвятила себя спорту и смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. Каролина победила в Олимпийских играл в Лондоне, а потом решила завершить карьеру. Теперь эффектная шатенка много путешествует. Также ей довелось сняться в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что за последние несколько месяцев Севастьянова успела отдохнуть в Монако, а также во Франции и Италии. Она часто облачается в вечерние наряды, когда идет ужинать в ресторан. Чемпионка любит подчеркивать свою красоту. Также она не раз выкладывала снимки, на которых позирует в мини-бикини.
А вот 1 октября Каролина выложила пикантный кадр. Она запечатлелась в ванной комнате без макияжа и с распущенными волосами. Спортсменка в лосинах и укороченной футболке подчеркнула свои точеные формы. Она оголила плоский живот. Севастьянова подразнила поклонников изящными изгибам фигуры.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Ее буквально осыпали комплиментами и отметили, что она могла бы завоевать титул «Мисс Вселенная».
«Ох, ну нельзя быть такой красивой», «Даже без макияжа хорошенькая», «Что за ангел», «Нет слов», «Каролина, у вас идеальные формы», «Тако животик! Просто мечта», «Статуэтка», «Фигурка у вас шикарная», — стали писать подписчики.