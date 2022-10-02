Без макияжа и с голым животом: Каролина Севастьянова сразила поклонников пикантным фото

А вот 1 октября Каролина выложила пикантный кадр. Она запечатлелась в ванной комнате без макияжа и с распущенными волосами. Спортсменка в лосинах и укороченной футболке подчеркнула свои точеные формы. Она оголила плоский живот. Севастьянова подразнила поклонников изящными изгибам фигуры.

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