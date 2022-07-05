Без белья в жару: Боня в нюдовом платье с открытой спиной блеснула своими формами

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и веселиться на вечеринках. Однако также бывшая участница «Дома-2» растит дочку Анджелину.
Примечательно, что она может похвастаться своей стройностью. В 42 года Боня не перестает работать над фигурой.
Не так давно Боня объявила, что у нее появился возлюбленный, но пока она его скрывает. Однако светская львица признавалась, что он просил не выкладывать ее фото в бикини. Недавно бизнесвумен приехала в Дубай. Там она похвасталась дорогостоящей машиной, которую ей подарили.
А вот 4 июля Виктория вышла на прогулку, сразив поклонников своим нарядом. Она покрасовалась в нюдовом силуэтном платье миди с открытой спиной. звезда устроила дефиле, дополнив образ пудровыми босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.
«Давайте делиться любовью!» – написала Боня.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие заметили, что в жару она отказалась от белья. А о том, какие еще звезды отдыхают летом за границей, читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну что за красавица!», «Вика, фигурка бомбическая», «Ну вы конфетка», «Тебе очень идет такая прическа», «Ну без белья с такой походкой — просто богиня», «Спинка особенно хороша», — стали писать подписчики.