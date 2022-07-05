Без белья в жару: Боня в нюдовом платье с открытой спиной блеснула своими формами

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и веселиться на вечеринках. Однако также бывшая участница «Дома-2» растит дочку Анджелину.

Примечательно, что она может похвастаться своей стройностью. В 42 года Боня не перестает работать над фигурой.